LIVE Karate | Europei 2018 in DIRETTA | prima giornata | l’Italia punta su Luigi Busà e Sara

(Di giovedì 10 maggio 2018) Buongiorno e bentrovati alladelladeglidia Novi Sad (Serbia). Si parte subito col botto nel torneo che oggi, giovedì 10 maggio, propone le eliminatorie di tutte le categorie di peso individuali del kata e del kumite. Un’autentica scorpacciata di gare, in cui tutti gli atleti saliranno sul tatami per testare il propriollo di competitività e dare la caccia alla finale, in programma sabato 12 maggio. Ad aprire le danze sarà il kata con le eliminatorie e i ripescaggi in programma tra le ore 9.00 e le ore 11.30, poi toccherà alle categorie individuali del kumite esprimere tutti i finalisti tra le ore 11.30 e le 18.30, quando inizieranno i ripescaggi, che si concluderanno alle ore 20.00. Sarà una sessione di gare decisiva anche per l’Italia, che si esibirà con tutti i suoi 12 atleti per dare subito un’impronta decisa al ...