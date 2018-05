Litiga con fidanzato | trascinata da auto

Aida Nizar/ Litiga con Lucia Bramieri e Luigi Favoloso - ma conquista i social (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar è senza dubbio la protagonista del Grande Fratello 15. Nonostante le continue discussioni con gli altri inquilini, la spagnola ha conquistato i social.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:20:00 GMT)

PSG - Emery : 'Ho Litigato con Thiago Silva - ha rischiato di andarsene' : L'allenatore del Paris Saint Germain Unai Emery , che lascerà al termine della stagione, ha parlato in questi termini della sua relazione col capitano Thiago Silva a SFR Sport : 'Abbiamo avuto diverse discussioni nel primo anno e gli ho fatto presente, dopo aver parlato anche col presidente, che se non avesse cambiato gioco e atteggiamento, avrebbe dovuto andarsene '.

Milano - Litiga con l'amante 26enne e lo accoltella : arrestata donna di 40 anni : Ha accoltellato il giovane amante con un coltello da cucina alla schiena. Una quarantenne di Pantigliate, centro in provincia di Milano, è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri per lesioni ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso come una furia Litiga con tutti. Prima attacca Aida per una pizza - poi Danilo : “Sei una piccola m****” : “Politicamente io faccio parte di un movimento in cui una cosa del genere è impensabile. Lei ha fatto una delle cose più gravi che potesse fare. Se noi continuiamo a fare così con la pizza, chi ci mette l’ananas, chi quello che vuole, è possibile che il mio pronipote vedrà la pizza solo con la marmellata “. A parlare così è Luigi Favoloso che la scorsa notte ha di nuovo attaccato Aida, come se non bastassero gli altri episodi ...

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso Litiga con Danilo : «Sei una piccola merda» : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

GUILLERMO MARIOTTO/ Litigata in diretta con la Bruzzone : "Qui a Ballando non c'entri niente" : GUILLERMO MARIOTTO, giudice a Ballando con le stelle 2018, ha espresso chiaramente la sua preferenza per Nathalie Guetta e la poca simpatia per Giovanni Ciacci.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:59:00 GMT)

Alberto Mezzetti e Aida Nizar hanno Litigato? Ecco cos'è accaduto tra i due concorrenti del GF : Perché dopo la puntata serale del Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti si è allontanato da Aida Nizar ? Cosa sarà mai accaduto tra i due coinquilini della casa più spiata della tv? C'è sotto qualcosa? ...

Calabria : Litiga con il fratello e gli spara - un ferito grave Video : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria [Video] ed esattamente dalla provincia di Cosenza. Una lite tra fratelli è degenerata in una sparatoria ed uno dei due è rimasto gravemente ferito. Il tutto è avvenuto nella mattina del primo maggio 2018 e dunque una giornata di festa stava per trasformarsi in una tragedia. I ragazzi sono entrambi giovanissimi. Vediamo i dettagli che sono emersi in to alla ricostruzione delle forze ...

Un posto al sole anticipazioni : VIOLA Litiga con EUGENIO - ecco perché [FOTO] : Se state leggendo questo post nella giornata di martedì 1° maggio, ricordate che stasera Un posto al sole non va in onda: la soap partenopea di Rai 3 come sempre lascia il posto al lungo concertone organizzato a Roma. Upas dunque riprenderà domani (2 maggio) e nella restante programmazione di questa settimana troverà posto anche l’attuale storyline sul “momento no” di VIOLA Bruni (Ilenia Lazzarin). Le anticipazioni ci dicono ...

Trentenne africano Litiga con una anziana donna e la colpisce con una bottigliata : Una anziana donna è stata colpita alla testa con una bottiglia di vetro da un uomo di 34 anni, della Sierra Leone. L'uomo aveva discusso con la donna poco prima in piazza San Marco nel centro di ...

