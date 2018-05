L' Italia apre alle squadre B | da Muller a Busquets | i talenti esplosi nelle ' riserve'

Amazon apre un nuovo deposito in Italia : decine di assunzioni a tempo indeterminato : Amazon assume ancora in Italia. Un nuovo deposito di smistamento aprirà infatti a Burago di Molgora, in Brianza. Cinquemila metri quadrati di centro logistico e settanta nuove assunzioni a tempo indeterminato in arrivo nei...

Terremoto Centro Italia : riapre al pubblico la fontana simbolo di Amatrice : La fontana di Sant’Agostino di Amatrice è stata restaurata e sabato prossimo, 12 maggio, alle ore 15, sarà inaugurata e, così, restituita alla Città. La fontana è, per Amatrice, un simbolo: situata davanti alla Chiesa di Sant’Agostino, nei pressi di Porta Carbonara, è un monumento molto caro alla popolazione, un punto di riferimento che sta per tornare nella disponibilità della gente di Amatrice. È lì da lungo tempo, ogni abitante di ...

Starbucks apre in Italia e cerca 300 persone : i primi assunti al lavoro già da settembre : Starbucks apre in Italia e lo fa in grande stile. Il gigante statunitense della caffetteria ha scelto Milano per il primo Starbucks in Italia.

Starbucks apre in Italia a settembre. E incassa 7 miliardi da Nestlé per il suo caffè : Howard Schultz, fondatore di Starbucks, a Seeds & Chips (foto: Seeds & Chips) Il primo Starbucks in Italia aprirà i battenti a settembre. Lo ha confermato il fondatore della multinazionale del caffè, Howard Schultz. A due anni dall’annuncio dell’avvio delle attività nel Belpaese, patria del caffè e del bar e perciò da sempre considerata un mercato difficile, Starbucks si prepara a inaugurare la torrefazione di Milano, ...

L'Italia apre le porte ai cinesi che spendono : 'Dalla Cina verranno milioni di visitatori big spender ', capaci di spendere 1.600 euro al giorno per lo shopping: gli operatori italiani sono pronti ad accoglierli. A puntare sui turisti cinesi è la ...

La Cucina Italiana apre le porte della redazione al pubblico : La Cucina Italiana organizzerà in occasione della Milano Food City una serie di incontri ed eventi patrocinati dal Comune di Milano e, per la prima volta nella sua storia, aprirà le porte della redazione al pubblico. Il Direttore Maddalena Fossati Dondero insieme ai giornalisti e ai grafici della rivista – unica in Italia con la Cucina in redazione – accoglierà il pubblico negli spazi de La Scuola de La Cucina in via San Nicolao 7 ...

Amazon apre un altro centro in Italia. E' il nono : Dopo mesi burrascosi per via della polemica riguardo l'ipotesi di dotare i propri dipendenti di un braccialetto elettronico, Amazon rilancia il proprio business in Italia.

Amazon apre un nuovo deposito in Italia : 100 posti di lavoro a tempo indeterminato : L'annuncio è arrivato oggi: Amazon apre un nuovo deposito di smistamento a Buccinasco, comune della città metropolitana di Milano.

