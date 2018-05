L’interesse di Carl Gustav Jung per il fenomeno UFO

universo7p

(Di giovedì 10 maggio 2018) L’interesse diper ilUFO, il celebre psicanalista svizzero allievo di Sigmund Freud, fosse molto interessato alUFO dal punto di vista professionale, soprattutto per gli aspetti psicologici della mitologia moderna. A rivelare il suo interesse per ilUFO e una lettera scritta dallo stessonel 1957, recentemente messa all’asta dalle Swann Auction Galleries. Lo scritto era indirizzato al giornale New Republic di Washington e sembra essere una risposta alla richiesta del direttore del giornale di scrivere un articolo sulUFO, in occasione di un libro dello stessoche sarebbe uscito di lì a poco. Infatti, nel 1958, lo studioso scrisse un libri incentrato sugli aspetti psicologici delUFO, dal titolo “Un mito moderno. Le cose che si vedono in cielo”. L’interesse diper il ...