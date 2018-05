L' incontro tra Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno | Lavoro per la

GOVERNO M5S-LEGA - DI MAIO-SALVINI : incontro IN CORSO/ Diretta live : prima riunione su contratto e programma : GOVERNO Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:01:00 GMT)

GOVERNO M5S-LEGA - incontro DI MAIO-SALVINI/ Video - "Importanti passi in avanti : ora contratto di programma" : GOVERNO, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano. Le ultime notizie: passo di lato del leader di Forza Italia, ma l'alleanza di centodestra non è finita.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:31:00 GMT)

Governo - incontro tra Salvini e Di Maio : 13.30 incontro tra il leader della Lega Salvini e il capo politico del M5S Di Maio, nell'ennesimo tentativo di trovare un accordo per il nuovo Governo. In una riunione dei senatori di Forza Italia, la capogruppo Bernini ha aggiornato i parlamentari sul confronto in corso. Secondo indiscrezioni, Berlusconi starebbe valutando la possibilità di agevolare un Governo Lega-M5S. E il presidente della Liguria Toti, vicino a Berlusconi, parla di "una ...

incontro tra componenti Figc - due nomi per la presidenza : Sono due i nomi al momento in lizza per un’eventuale candidatura alla presidenza della Figc. La rosa, secondo quanto si apprende, si è ristretta dopo l’Incontro tra i vertici di Lega dilettanti, Associazione italiana calciatori, Associazione italiana arbitri e Lega Pro andato in scena questa mattina nella sede romana della Lnd e durato circa due ore. Una nuova riunione avrà luogo domani, con l’obiettivo condiviso di uscire ...

Le sorti del Pd e l'incontro tra Xi e Kim. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA L'aumento dell'Iva si può evitare con la legge di bilancio del 2019 , dice il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, spiegando che "non c'è assolutamente bisogno di fare un provvedimento d'urgenza", come invece aveva prospettato il leader del M5s Luigi Di Maio. Padoan ha aggiunto che l'...

Cina-Nordcorea - incontro tra Xi e Kim : 16.55 Vertice a sorpresa a Dalian, nel nord della Cina,tra il presidente Xi Jinping e il leader nordcoreano Kim Jong-Un, in vista dell'annunciato incontro con il presidente Trump. Kim si è detto pronto ad ampliare la cooperazione con la Cina per migliorare la situazione nella penisola coreana. Pechino è il maggiore alleato di Pyongyang, malgrado i rapporti commerciali siano recentemente crollati dopo l'appoggio della Cina alle sanzioni Onu in ...

Sicurezza Ragusa - incontro tra Prefetto e Confcommercio : A seguito della escalation di furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali, si è svolto un vertice in Prefettura. Confcommercio rassicurata

Salvini e Di Maio : Elezioni l’otto luglio. La nota del Quirinale : «Mai chiesto incontro tra Lega e M5S» : |Nuovo “giro” di incontri con Mattarella. : Il responsabile del Movimento 5 Stelle«Il leader della Lega ha scelto ancora una volta Berlusconi». Martina, segretario “reggente” del Pd: «Irrispettosi»|

"Al voto l'8 luglio - 5 stelle da oggi in campagna elettorale" : l'incontro tra Salvini e Di Maio : Elezioni domenica 8 luglio? Questa la possibilità espressa da Matteo Salvini e Luigi Di Maio se dovesse perdurare l'incapacità da parte delle forze politiche di dare un governo all'Italia. "L'...

Pane olio e pomodoro - incontro tra 'basic' della dieta mediterranea : Pane olio e pomodoro: un insieme semplice e perfetto che è di scena anche a Cibus , il Salone internazionale dell'Alimentazione di Parma. Lì gli industriali del pomodoro e quelli dell'olio d'oliva, ...

“Un incontro travolgente”. Gf : l’amore trionfa. I due inquilini di nascosto da tutti si lasciano andare e tra loro scoppia una passione unica. Le immagini hanno già fatto il giro della rete - ma in casa nessuno sa niente : Love is in the air contava qualche decennio fa Sandy Marton, ma mai ritornello fu più attuale nella casa del grande Fratello. Tra dissapori, litigate, esplosioni e quant’altro nella casa nasce anche l’amore. Dopo giorni di occhiate languide e parole dolci, la passione ha preso il sopravvento tra Matteo e Alessia del Grande Fratello. Insomma una boccata d’aria per il format che stava un po’ soffrendo degli ultimi ...

Il 6 maggio l'incontro "Famiglia e Vangelo da annunciare - tra i social - la scuola e la politica" : 'Famiglia e Vangelo da annunciare, tra i social, la scuola e la politica', è il tema del prossimo incontro organizzato dall'Arcidiocesi di Corigliano Rossano/Cariati dedicato alle coppie e alle famiglie. l'incontro si terrà oggi pomeriggio, domenica 6 maggio, alle ...

