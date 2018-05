Libero mercato dell’energia | come affrontare il passaggio

Bollette - da "maggior tutela" a "mercato Libero" : tutti dovremo cambiare gestore per luce e gas : Bollette, dal 1 luglio 2019 cambia tutto. Per quella data è infatti in programma l'abolizione del servizio di maggior tutela, che garantisce la fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici e...

Come confrontare le tariffe di gas e luce del Libero mercato : le grandi novità del 2018 : Questo 2018 ha portato in dote sostanziali novità per quanto riguarda le tariffe di luce e gas. Da questo punto

La denuncia : "Telefonate aggressive a qualsiasi ora per passare al mercato Libero" : Telefonate sempre più frequenti e 'aggressive' per sottoscrivere dei contratti di elettricità e gas con aziende operanti nel mercato libero. A denunciare un marketing quantomeno '...

Stato maldestro in Libero mercato : Nell'ingresso nel capitale di Tim da parte di Cassa depositi e prestiti, al di là del profilo critico riguardo il senso industriale dell'operazione, c'è un vizio sostanziale che riguarda la modalità ...

Il miglior modo per competere con la Cina è il Libero mercato : Si invertirebbe l'incentivo della politica che spinge le aziende a spostare la produzione e l'occupazione all'estero. Il capitale e il lavoro vanno nei luoghi più adatti, quelli in cui lo stato è più ...

Dazi alla Cina - l’appello del n.1 di Apple a Trump : “Bisogna puntare sul Libero mercato” : Il numero uno di Apple, Tim Cook invita il presidente Usa, Donald Trump a rivedere la sua decisione di colpire la Cina coi Dazi Usa e lo invita a puntare sul libero commercio. «I Paesi che scelgono l’apertura, il commercio, che puntano sulla diversità sono quelli che fanno cose eccezionali» dice Cook a un Economic Forum in Cina, «I paesi - aggiung...

Cook - Apple - elogia il Libero mercato a Pechino. E non esclude nuove iniziative in Italia : Il numero uno di Apple Tim Cook auspica 'teste calme' e mercati aperti, nel mezzo delle tensioni commerciali sino-americane: «sono consapevole che sia negli Usa sia in Cina ci sono stati casi in cui ...

Energia e gas : come funzionano le nuove offerte "ibride" tra tutela e Libero mercato : Il nome da segnare sull'agenda è Placet. Un acronimo che sta per 'prezzo libero a condizioni equiparate di tutela' e indica le nuove offerte standard di Energia elettrica e gas per i clienti domestici ...

Energia : Starace - dopo elezioni più alte probabilità rinvio data mercato Libero : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Le probabilità di un rinvio della liberalizzazione del mercato elettrico sono più alte” dopo l’esito delle elezioni dello scorso 4 marzo. A sostenerlo è l’ad di Enel, Francesco Starace, nel corso della conference call con gli analisti in seguito alla pubblicazione dei risultati del 2017.“C’è stato – spiega – un chiaro vincitore che ha indicato di non considerare ...

Bollette gas e luce - scatta il mercato Libero : cosa cambia e come orientarsi : Bollette, ci sono importanti novità. Addio monopolio, si apre l’era del mercato libero per le forniture di gas ed elettricità. Fino a un anno fa sembrava che il passaggio...

Bollette gas e luce - scatta il mercato Libero : cosa cambia e come orientarsi : Bollette, ci sono importanti novità. Addio monopolio, si apre l’era del mercato libero per le forniture di gas ed elettricità. Fino a un anno fa sembrava che il passaggio...