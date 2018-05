“Libérez Kyrill” | il rock anni ' 80 del regista anti-Putin dà la carica al Festival

huffingtonpost

(Di giovedì 10 maggio 2018) "Libérez Kyrill", è scritto sulla tee-shirt di protesta che oggi spopola a Cannes. Kyrill è Kyrill Serebrennikov, e non è qui ad accogliere gli applausi per il suo-movie adrenalinico sull'underground sovietico dei primi'80, "Leto" ("L'estate"), perché in Russia è agli arresti domiciliari dall'agosto 2017. Al Ministro degli Esteri francese, che gli aveva sollecitato una deroga per ilin persona ha risposto con un secco: "la nostra giustizia è indipendente". Ilè stato accusato di aver sottratto un milione di euro di fondi pubblici destinati al suo teatro, ma pur tra mille cautele diplomatiche il produttore russo del film ha definito stamani l'accusa "ridicola e senza fondamento".Assente forzato e dissidente ufficiale come il suo collega iraniano Jafar Panahi ( in gara domenica c'è il suo ...