LG G7 ThinQ è con noi da qualche giorno e ci sta piacendo video

Come scatta i Selfie LG G7 ThinQ : Confronto con S9 - G6 e V30S : Come scatta le foto con la fotocamera anteriore l’LG G7 ThinQ: Ecco un primo Confronto con Samsung Galaxy S9, LG G6 e V30S Selfie perfetti con LG G7 ThinQ. Ecco i primi scatti della fotocamera anteriore Il nuovo LG G7 ThinQ è un concentrato di tecnologia, potente, bello e con soluzioni tecnologiche esclusive. LG ha […]

LG G7 ThinQ qualità fotocamera con o senza AI : il confronto : Ecco un primo confronto sulla qualità fotografica della doppia camera posteriore del nuovo LG G7 ThinQ quando utilizza e quando non utilizza l’intelligenza artificiale AI.L’intelligenza artificiale sarà veramente il futuro del progresso tecnologico e software degli smartphone del futuro?Sembra che al momento molti produttori di marchi famosi ci credono veramente e pubblicizzano i loro dispositivi come AI ready, ovvero che ...

Sembra che il nuovissimo LG G7 ThinQ supporterà una Serie di funzionalità di Google Lens che devono ancora essere annunciate.

LG G7 ThinQ il dopo G6 è ufficiale con la tacca sul display : le caratteristiche principali : LG G7 ThinQ è stato ufficializzato da poche ore, ha un display molto grande con la tacca in stile iPhoneX e un hardware da vero smartphone top di gamma: le caratteristiche principali.L’ultimo dispositivo della serie G di LG è finalmente ufficiale, e almeno fino all’uscita del prossimo LG V40 (sempre se si chiamerà così), rappresenterà per alcuni mesi il meglio che l’azienda coreana offre sul mercato.LG G7 ThinQ ha questo nome ...

Come largamente annunciato LG ha presentato oggi il suo primo top di gamma del 2018, LG G7 ThinQ, con una scheda tecnica di altissimo livello, tanta intelligenza artificiale e tanta attenzione al comparto audio.

Domani presentazione del nuovo LG G7 ThinQ - ecco l’anteprima con specifiche audio : Boombox Speaker : Domani a New York ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo Device LG il G7 ThinQ . Il nuovo flagship sarà il primo smartphone della serie G ad adottare il nome ThinQ, creato per identificare tutti i dispositivi elettronici che hanno installata la IA per una nuova esperienza d’uso dei moderni Smartphone. L’obiettivo è quello di migliorare le funzioni più utilizzate dagli utenti, tra cui la fotocamera e i comandi vocali. Ci sarà ...

LG G7 ThinQ : audio unico con Hi-Fi Quad DAC e Boombox - primo display a 1000 nits : LG G7 ThinQ sarà annunciato il 2 maggio ed la stessa LG a confermare alcune nuove caratteristiche dello smartphone Android. LG Korea ha confermato che il device sarà dotato di un altoparlante “Boombox” che offrirà un suono dieci volte più forte rispetto agli smartphone normali e tanti bassi (più di 6dB), il doppio rispetto alla maggior parte gli smartphone. LG G7 ThinQ, audio unico con Boombox LG ce la sta mettendo tutta per ...

A tre giorni dalla presentazione ufficiale di LG G7 ThinQ, il produttore sud coreano continua a rilasciare teaser che anticipano le funzionalità del nuovo flagship.

Una nuova immagine ci mostra l'applicazione che permetterà a LG G& ThinQ di gestire le informazioni visualizzate dei due angoli del display che affiancano il notch.

LG G7 ThinQ su Geekbench con soli 4GB di RAM e Snapdragon 845 : LG G7 ThinQ è apparso sul sito Geekbench, noto benchmark, con alcune caratteristiche in evidenza come 4GB di RAM e il processore Snapdragon 845. Basteranno queste specifiche a riportare LG ad essere di nuovo protagonista del mercato mobile Android? LG G7 ThinQ su Geekbench Le premesse non sembrano delle migliori, messo che, per ora, si tratta solo di mere speculazioni, il quadro che si prospetta non appare positivo per LG già in grossi guai nel ...

Lg V30 diventa più intelligente con l’aggiornamento (gratuito) ThinQ : (Foto: Alessio Lana) L’apprezzato smartphone Lg V30 sta per farsi ancora più smart, grazie a una serie di funzioni di intelligenza artificiale in via di diffusione in queste ore. Lo ha comunicato Lg oggi, anche se l’aggiornamento era stato anticipato in pompa magna dalla casa coreana nel corso del Mobile World Congress di Barcellona: in sostanza si tratta di un pacchetto software che porta V30 alla versione Oreo di Android, al cui ...

LG V30 l’aggiornamento Android Oreo è disponibile con funzionalità ThinQ : disponibile in Italia l’aggiornamento Android Oreo con le nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale ThinQ per LG V30: ecco i dettagli sulle principali novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un LG V30 che finalmente dopo mesi di attesa l’azienda coreana ha finalmente deciso di inviare il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Oreo 8.0.Aggiornamento Android Oreo per LG V30 disponibile in ...

Rendering frontale e laterale di LG G7 ThinQ : foto conferma di alcuni elementi : Un altro paio di settimane di attesa prima di assistere al lancio di LG G7 ThinQ, il prossimo top di gamma del brand coreano in presentazione il 2 maggio, a margine di un evento dedicato che si terrà nella città di New York. L'inesauribile Evleaks, per l'occasione, ha deciso di condividere con i suoi follower dal proprio profilo Twitter una nuova immagine Rendering che riguarda proprio il prodotto oggetto di questo articolo. Dal fotogramma ...

Scopriamo quelle che dovrebbero essere le specifiche complete di Honor 10 a pochi giorni dal debutto, insieme ad alcune considerazioni su LG G& ThinQ, atteso per i primi giorni di maggio.