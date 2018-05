L’ex ministra Fornero va in pensione a 71 anni | per i docenti la sua riforma non vale

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018) Elsadice basta all’insegnamento e va in. Ma non per effetto dellache porta il suo nome, non valida per iuniversitari. A 71l’exdel governo Monti smetterà lavorare all’Università di Torino, dove per una quarantina d’ha insegnato Economia Politica: “Spero di poter dedicare più tempo alla lettura, di potere curare l’orto, svolgere attività di volontariato e viaggiare di più con mio marito”, ha detto lain un’intervista al Corriere della Sera. La madre della norma che ha accelerato l’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita smette quindi di lavorare, ma a un’età più avanzata di quella prevista dalla sua stessa: “Perché quella – ha spiegato la– non ha modificato il limite massimo di età pensionabile dei...