' L' Europa unita è l' unica utopia ragionevole possibile' | dice Javier Cercas

Mattarella - giornata fiorentina : "Non possiamo farcela senza un'Europa unita" : Firenze, 10 maggio 2018 - "Benvenuto Presidente". Un lungo applauso ha accolto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella , arrivato alla Badia Fiesolana intorno alle 9.30 dove ha tenuto il discorso di ...

Nucleare Iran - Europa unita per proteggere le sue aziende. Merkel : faremo di tutto : Il governo tedesco nella persona di Merkel dichiara di voler salvare l’accordo tout court. Il governo francese nella persona di funzionari non meglio identificati dal Financial Times punta a sfruttare i prossimi tre-sei mesi prima che le nuove sanzioni americane entrino in vigore per creare una zona franca a beneficio delle aziende dell’Unione europea...

Gli Usa? Imprevedibili e Pechino ha bisogno di un'Europa unita - dice Prodi : 'Questo può essere scontato, ma è assolutamente una novità nel panorama della politica mondiale'. Gli Stati Uniti 'non si illudano di uscire vincitori' da uno scontro sul commercio, ha poi spiegato ...

La battaglia per il futuro dell’Europa passa dal bilancio comunitario : La commissione europea ha presentato il 2 maggio la sua proposta per il quadro finanziario pluriannuale post-2020; in altre parole, si tratta di decidere dove verranno destinati i fondi europei dal 2021 al 2027, a quanto ammonteranno e in che modo verranno utilizzati. Non si tratta di semplice contabilità: si tratta di scelte politiche ben precise che definiranno l'assetto dell'Unione per (almeno) i prossimi 7 anni.Questo bilancio ...

Dazi - Europa unita contro Trump : messaggio di Macron - May e Merkel : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano Dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi. La posizione comune, ha...

Nel 2017 in Europa le SIM sono aumentate di 15 - 8 milioni di unità : GlobalData con un nuovo report sulle SIM ci conferma che quello degli smartphone è un mercato che continua a crescere nonostante la crisi. Ecco tutti i dati L'articolo Nel 2017 in Europa le SIM sono aumentate di 15,8 milioni di unità proviene da TuttoAndroid.

Mobilità : parte a Milano il primo car sharing di comunità in Europa : UPTOWN sarà il primo insediamento residenziale in Europa con un servizio privato di car sharing per i residenti che avranno a disposizione una flotta di auto elettriche a loro riservate. L’auto elettrica prescelta è il nuovo modello D2 di Share’ngo, che offre tutto quello di cui avranno bisogno i residenti ad Uptown per muoversi in città: 2 posti, 80Kmh, autonomia estesa a 180Km, brillanti e facili da guidare con ingresso libero in Area C e ...

Diffamazione - de Magistris salvato dall'immunità di Europarlamentare : È stato salvato dall'immunità europarlamentare il sindaco di Napoli Luigi De Magistris trascinato in un'aula di tribunale con l'accusa di Diffamazione dall'ex gup distrettuale di Catanzaro, Abigail ...

Fra rischi e opportunità - dove va l'Europa? : I timori deflazionistici si sono attenuati poiché l'economia dei paesi periferici si è rafforzata. L'austerità non è più così rigida come in passato e le retribuzioni dovrebbero crescere, secondo ...