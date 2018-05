L' esotica dolcezza

huffingtonpost

(Di giovedì 10 maggio 2018) Ci sono tesori nascosti nel cuore, attimi eterni che il tempo non consumerà, ai quali l'animo può aggrapparsi se la sofferenza diviene insopportabile. Questo è ciò che ci dona con genuina gratuità Kawabata Yasunari ne "La danzatrice di Izu" (Adelphi, 2017).Il racconto ci permette di esperire gli aspetti più poetici, delicati, intimistici, che la parola ha il potere di evocare quando è frutto del libero fluire; nella sua leggerezza incontaminata rivela il peso dell'essenza come corrispondenza tra dentro e fuori, realtà e fantasia, concreto e potenziale, in una alternanza i cui confini si ridefiniscono al ritmo dei sussulti.Attraverso lo sguardo fervido di uno studente, un diciannovenne che scappa dai fantasmi che lo tormentano, fantasmi della solitudine che solo un orfano può conoscere, il lettore si bagna della purezza della ...