Lego | ecco i robot che ti preparano la colazione

Lego Marvel Super Heroes 2 : ecco un interessante video del DLC Runaways : LEGO Marvel Super Heroes 2 mostra nuovi filmati del suo DLC Runaways questa settimana, riporta Nintendoeverything.LEGO Marvel Super Heroes 2 è la nuovissima, epica avventura originale che fa seguito all'acclamato LEGO Marvel Super Heroes. Questa originale storia trasversale, che unisce i più noti Supereroi e Super criminali Marvel di epoche e realtà diverse, trascina i giocatori nel bel mezzo di una battaglia cosmica che attraversa una miriade ...

Navi fatte di Lego e pirati come mini-salsicce : ecco il primo prototipo di Sea of Thieves : Tutti i videogiochi nascono da un concept iniziale, che diventa giocabile la prima volta grazie a un primo prototipo interattivo. Quello di Sea of Thieves, recentemente segnalato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, era quantomai curioso.Se pensiamo oggi al titolo piratesco di Rare, ci vengono in mente i bellissimi panorami, i tramonti mozzafiato e il blu cristallino delle onde che si infrangono sullo scafo della nave, ma dando un'occhiata alle ...

Red Dead Redemption : ecco come sarebbe il gioco se fosse stato realizzato con i Lego : Per chi si fosse mai domandato come sarebbe Red Dead Redemption se fosse stato realizzato con i Lego, beh la risposta si cela qui di seguito, in questo articolo.Dopotutto chi non si è mai posto una domanda del genere? Ebbene si è posto la medesima domanda anche un talentuoso fan della serie, il quale ha realizzato niente meno che un corto animato in computer grafica. Il corto si intitola semplciemente "Lego Red Dead Redemption", riporta VG247.Se ...