Lega-M5S | pensioni | flat tax | migranti nel patto I nodi aperti

Governo : Confindustria Venezia - OK a possibile intesa Lega – M5S - no a nuovo voto : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – “Una possibile intesa di Governo tra Lega e M5S? A prescindere dagli schieramenti, è importante che le forze politiche in campo convergano con responsabilità per costituire un Governo senza ricorrere nuovamente al voto. è quanto mai necessario oggi pensare al bene del Paese e al suo sviluppo, mettendo al centro il lavoro e le dotazioni infrastrutturali. Il sistema produttivo ha bisogno di avere ...

Sondaggi politici : M5S in calo - Lega Nord si avvicina ancora : Il M5S conferma il trend negativo, la Lega Nord ne approfitta per avvicinarsi ancora. I Sondaggi politici aggiornati a oggi 10 maggio - elaborati dall'istituto Tecnè per Rti-Tgcom - vedono i grillini ancora in difficoltà, nonostante l'imminente accordo di governo con il Carroccio di Matteo Salvini. La quadra dovrebbe essere trovata nei prossimi giorni. I leader delle due forze politiche hanno chiesto ulteriore tempo al Presidente della ...

Pd - Ricci : “Recupereremo elettori. Chi ha votato M5s e Lega è stato mosso da invidia sociale - non da riscatto” : “Governo M5s-Lega? Noi del Pd faremo opposizione responsabile e costruiremo un’alternativa riformista. Dobbiamo partire dal riscatto sociale. Molti elettori che hanno votato negli anni la sinistra hanno preferito Lega e M5s, perché richiamati dall’invidia sociale, non dal riscatto sociale”. Sono le parole del sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, ospite di Coffee Break (La7). Rispondendo a una domanda del giornalista de Il ...

Governo M5S-Lega : si lavora sul programma e sui nomi - Salvini e Di Maio chiedono tempo fino a domenica : Dopo il "via libera" da parte di Silvio Berlusconi , incontro oggi tra i leader di Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio , per f ormare il nuovo Governo nelle 24 ore concesse in extremis dal Capo ...

Vertice M5S-Lega per contratto di governo. Totopremier : in lizza Giorgetti - Giovannini e Bongiorno : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

premier governo Lega M5S di maio salvini : Dopo il via libera da parte di Silvio Berlusconi, i leader di lega e M5s sono tornati a vedersi. "Passi avanti significativi", spiegano Matteo salvini e Luigi Di maio dopo il nuovo faccia a faccia, scrive il Corriere, annunciando la partenza del tavolo tecnico-politico per mettere insieme il contratto di governo. Si andrà avanti ad oltranza, annuncia il capo politico pentastellato. Ma per siglare l'accordo ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini a lavoro<br>Premier terzo di "alto profilo" : 15.30 - È in corso la riunione tra M5S e Lega per il contratto di Governo. Vi prendono parte alcuni tecnici e pochi rappresentanti parlamentari. Da fonti pentastellate emerge l'intenzione del M5S di sottoporre il contratto stipulato con la Lega all'approvazione dei propri elettori attraverso la piattaforma Rousseau.14.50 - Matteo Salvini e Luigi Di Maio decideranno entro domenica a chi proporre il ruolo di Premier nel Governo Lega-M5S. ...

GOVERNO M5S-Lega - DI MAIO-SALVINI : INCONTRO IN CORSO/ Diretta live : prima riunione su contratto e programma : GOVERNO Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:01:00 GMT)

Martina : Lega-M5S? Pd si prepari a sfida : 16.06 Il segretario reggente del Pd Martina esprime preoccupazione per l'ipotesi di un governo Lega-M5S, "con la compiacenza di Forza Italia". "C'è da essere preoccupati per le scelte economiche che farà",dice Martina,"per le posizioni sull'Europa e sulla scena internazionale", "per il rischio di una deriva sovranista". Il Pd e il centrosinistra "devono prepararsi alla sfida,alla proposta alternativa. Altro che stare a guardare con i pop corn ...

Lega-M5S - gemelli diversi a confronto : Lavoro e sanità? Oppure famiglia e occupazione? All'indomani del via libera di Silvio Berlusconi all'esecutivo giallo-verde , proseguono le trattative di Lega e Cinque Stelle per la formazione di un ...

M5s-Lega - Di Maio : “Conflitto d’interessi e anticorruzione nel contratto? Ci caratterizzano - discuteremo di tutto il programma” : Dopo il via libera di Forza Italia e Silvio Berlusconi, tra M5s e Lega sono partite le trattative per trovare un premier condiviso per il governo, così come per individuare i temi da inserire nel contratto. “Finalmente si sono creati i presupposti per iniziare un tavolo e avviare il progetto del governo del cambiamento, da subito si metteranno al lavoro i tavoli tecnici”, ha rivendicato Luigi Di Maio di fronte ai cronisti, dopo ...

Lega-M5S - la trattativa su premier e ministeri si allunga fino a domenica : Ancora tempo chiedono Di Maio e Salvini al presidente delle Repubblica Sergio Mattarella. Sino a domenica sostengono coloro che da questa mattina sono seduti al tavolo della trattativa. Ancora tre ...

Premier - "Giorgetti ipotesi n° 1" E così al M5S Economia e Interno La Lega boccia l'opzione del tecnico : "L'ipotesi Giorgetti Premier non è affatto decaduta. E' sempre in campo. Anzi, è quella al momento principale". Così una fonte leghista ai massimi livelli ad Affaritaliani.it dopo il faccia a faccia tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che è servito per far partire i tavoli... Segui su affaritaliani.it