Lega e M5S trattano | braccio di ferro sul premier Di Maio e Salvini restano fuori 

Governo Lega-M5S : riparte il toto nomi - tutti i retroscena Video : Quando mancavano poche ore alle ore 17.00 del 9 maggio 2018, termine ultimo fissato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per nominare almeno il premier di un Governo ‘neutrale’ [Video], ecco il colpo di scena. Dopo una notte e una mattinata passate freneticamente tra riunioni, telefonate e messaggi, le ultime indiscrezioni descrivono un Silvio Berlusconi quasi convinto a dare il via libera ad un Governo giallo-verde. M5S e Lega, ...

Governo M5s-Lega - ecco le garanzie che vuole Mattarella : Mattarella non si limiterà a fare il notaio: l’interlocuzione sarà serrata: l’art. 92 della Costituzione dà un ruolo al Colle sui ministri; l’art. 117 vincola il legislatore agli obblighi europei e internazionali e poi c’è l’art. 81 sul pareggio di bilancio...

La svolta di Berlusconi : ?ok al governo M5S-Lega ma senza votare la fiducia : «Se un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i Cinque stelle - scrive il Cavaliere in una nota - prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali. Nessuno potrà usarci come alibi» ...

Programmi - convergenze e divergenze tra Lega e M5S : Né a destra né a sinistra. Ma meglio con la destra. L’analisi dei Programmi rivela che tra Di Maio, Salvini e Berlusconi i punti di contatto superano le divergenze, mostrando affinità anche su temi scivolosi come giustizia e fisco. Tanto che una maggioranza fra i tre potrebbe reggere più a lungo del previsto...

Governo M5S Lega - toto-premier e nomi ministri/ Salvini e Di Maio : idea staffetta - ma spunta Giulia Bongiorno : Governo M5S Lega, totonomi premier e ministri. Salvini e Di Maio: idea staffetta, ma spunta Giulia Bongiorno. Le ultime notizie sulla formazione dell'esecutivo: gli scenari(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 07:23:00 GMT)

Berlusconi : "Nessun veto a un governo Lega-M5s ma non voteremo la fiducia" : governo, svolta con l'annuncio del leader di Forza Italia: non voteremo la fiducia ma valuteremo i provvedimenti di volta in volta. Salvini ringrazia: "Resta unità centrodestra, o chiudiamo in fretta o si vota". Di Maio: "Ci incontreremo, nessuna lite sul nome del premier"

In arrivo il governo M5S-Lega : ipotesi staffetta sul premier - c'è il ticket Fraccaro-Giorgetti : Il rebus Palazzo Chigi, dopo che s'è sciolto il rebus Berlusconi, è quello al momento più resistente. Chi diventa premier? Ieri è ruotato tutto intorno al super-nome e...

M5S-Lega & FINANZA/ Deficit - fiscal compact e dazi : sarà scontro con l'Europa? : E' iniziato l'esame del Def, che deve sterilizzare l'aumento dell'Iva. Ma sui vincoli di bilancio l'Italia potrebbe avere 'posizioni di sfida'

M5S-Lega - da Berlusconi ok all’intesa : Salvini ringrazia il leader di Forza Italia. E Di Maio smorza i toni su Berlusconi: «Nessun veto contro di lui»

COSA ACCOMUNA M5S E Lega?/ Programma : tre punti fattibili - il resto è un'utopia : I punti di contatto tra 5 Stelle e Lega sulla base dei quali costruire il "contratto di governo". sono punti di sutura. Lacerazioni, in realtà. Ecco ciò che non funzionerà. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:00:00 GMT)

M5s-Lega - cambiamento o inciucio pro Berlusconi? Cominceremo a capirlo dal contratto di governo : Conoscendo il pregiudicato Silvio Berlusconi, definito dai tribunali della Repubblica un “delinquente naturale”, è giusto pensare che prima di togliere il suo veto alla nascita di un governo abbia avuto da Matteo Salvini precise garanzie sulle materie per lui importanti: giustizia, telecomunicazioni e fisco. Per questo Luigi Di Maio, se non vuole finire per apparire agli occhi degli elettori come un politico disposto per il potere a qualsiasi ...

Berlusconi - cade il veto al governo Lega-M5S ma FI non voterà la fiducia : ... non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un governo che comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere la maturità politica per assumersi questa ...

Arriva il lasciapassare di Berlusconi al governo Lega-M5s. Svolta decisiva? : Articolo aggiornato alle 23,00 del 9 maggio 2018. In serata è Arrivato il via libera di Silvio Berlusconi. "Il Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più coerente con il mandato degli elettori sarebbe quella di un governo di centrodestra, la coalizione che ha prevalso nelle elezioni, guidato da un esponente indicato dalla ...