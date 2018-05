Lecce | scuola rifiuta alunno di 9 anni perché diabetico | In classe solo se c' è

Lecce - bimbo malato di diabete ammesso a scuola solo se la madre resta ad assisterlo : Un bambino di 9 anni è stato rifiutato per alcuni giorni dalla scuola elementare che frequentava perché diabetico: è stato ammesso solo martedì scorso, a condizione che la madre lo assista durante l'...

Lecce - 15enne spinto contro un banco di scuola : asportata la milza : Le autorità stanno indagando sul caso dell'adolescente spinto in aula e ricoverato poi in ospedale. A poca distanza dall'istituto in cui è accaduto questo episodio, si è registrato un atto di violenza nei confronti di un altro studente, "usato" a mo' di cassino.Continua a leggere

Lecce - spinto contro un banco a scuola : asportata la milza a un 15enne : Lecce, spinto contro un banco a scuola: asportata la milza a un 15enne Non si sa ancora se si sia trattato di un caso isolato o di bullismo. L’accaduto ricorda l’episodio del 17enne usato come cancellino per la lavagna Continua a leggere

Bullismo - a Lecce il ragazzino che ha aggredito il compagno non va a scuola : "Troppo turbato" : Assenti sia il ragazzo che la sua vittima, un 17enne vittima di reiterati soprusi. L'avvocato della famiglia della vittima ha presentato un'istanza alla...

Bullismo a scuola nel Leccese - 17enne umiliato e filmato in classe. Presentato esposto in Procura : Un nuovo caso di Bullismo a scuola arriva dalla provincia di Lecce. Sono stati i genitori del ragazzo preso di mira a presentare la denuncia alla Procura del capoluogo salentino, allegando il filmato che spopolava sulle chat WhatsApp. Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Lecce....

Lecce - bullismo a scuola : 17enne aggredito | La maglietta usata per pulire la lavagna | Video : Esposto in Procura dei genitori con allegato alla denuncia il Video in cui si vede il ragazzo preso a calci e minacciato con una sedia

BULLISMO A SCUOLA : DA Lecce A LUCCA/ Video Le Iene : “Ho fatto una c... ma non sono un bullo” : Dopo LUCCA, BULLISMO a SCUOLA a LECCE: Video, 17enne umiliato e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia, fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Bullismo a scuola : Lecce - 17enne umiliato e aggredito dai compagni di classe/ Video - indagini su responsabili : Lecce, Bullismo a scuola: Video, 17enne umiliato e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia e il fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:54:00 GMT)

Lecce - bulli a scuola umiliano 17enne : la sua maglietta per pulire lavagna VIDEO : Questa volta il VIDEO non ritrae solo aggressore e vittima. Questa volta l'ennesimo atto di bullismo in una scuola ha altri protagonisti, compagni dei due, che decidono di filmare tutto per...

Lecce - bulli a scuola umiliano 17enne : la sua maglietta per pulire lavagna VIDEO : Questa volta il VIDEO non ritrae solo aggressore e vittima. Questa volta l'ennesimo atto di bullismo in una scuola ha altri protagonisti, compagni dei due, che decidono di filmare tutto per...

Bullismo in classe : 17enne umiliato e aggredito/ Video - Lecce : "solidarietà e intervento della scuola" : Lecce, Bullismo a scuola: Video, 17enne umiliato e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia e il fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:10:00 GMT)

Lecce - BULLISMO A SCUOLA : 17ENNE UMILIATO E AGGREDITO/ Video - compagni usavano maglietta per pulire la lavagna : LECCE, BULLISMO a SCUOLA: Video, 17ENNE UMILIATO e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia e il fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:55:00 GMT)

Lecce - bullismo a scuola : 17enne aggredito e filmato dai compagni : Lecce, bullismo a scuola: 17enne aggredito e filmato dai compagni Esposto in Procura dei genitori con allegato alla denuncia il video in cui si vede il ragazzo preso a calci e minacciato con una sedia Continua a leggere

Bullismo a scuola nel Leccese - 17enne umiliato e filmato in classe. Presentato esposto in Procura : Un nuovo caso di Bullismo a scuola arriva dalla provincia di Lecce. Sono stati i genitori del ragazzo preso di mira a presentare la denuncia alla Procura del capoluogo salentino, allegando il filmato che spopolava sulle chat Watsapp. Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Lecce....