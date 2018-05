Le métier de la critique : Andrea Doria - self made man del ‘500 : Alto di statura, forte ed estremamente intelligente, Andrea Doria aveva la tempra del corsaro, il fascino del principe, la lucidità dell’uomo di Stato. Figlio di tempi crudeli e caotici in un’Europa in cui divampano durissime guerre tra regni e religioni ? e in cui il Mediterraneo è infestato da pirati e corsari al soldo dei […]

Le métier de la critique : incontrare Anaïs Nin – appunti di un viaggio nell’anima : Ricordo la prima volta che mi parlarono di lei: “Devi conoscerla, ti piacerebbe molto” disse M., amica di letture e di esplorazioni identitarie. Io ero una ragazzina affamata di ‘parole guida’, una ricercatrice di libri indimenticabili. Volevo ascoltare voci che mi penetrassero l’anima. Cominciai a osservarla tra le righe di “Uccellini”[1] creandomi di lei un’impressione […]

Le métier de la critique : il Sessantotto - stagione fra utopia e realtà : Non è facile raccontare del fenomeno socioculturale che va sotto il nome di Sessantotto. Che, a cinquant’anni di distanza, suscita ancora dibattiti e interrogativi. Su come si è originato, sugli obiettivi che si era preposto e sull’eredità che ha lasciato. Ma, per capire il significato di cui il movimento è stato investito occorre fare un […]

Le métier de la critique : la storia del corsaro Dragut Rais - un uomo oltre il mito : “Cranio rotondo, chioma folta a crespe naturali, collo carnoso, poca barba, labbra strette, naso perfettissimo, pomelli rilevati, liscia la pelle, e l’occhio fisso.” ? Abate Alberto Guglielmotti I libri di storia per anni, a partire dal 1492 puntano la quasi totale attenzione alle politiche espansive degli stati europei verso le Americhe. Gli occhi del mondo odierno […]

Le métier de la critique : Siddharta Gautama ed il rapimento di Panchen Lama - fra leggenda e vita reale : “Per conseguire l’Illuminazione io sono nato, per il bene degli esseri senzienti; questa è la mia ultima esistenza nel mondo”. Buddha. Semplicemente Buddha. Così è conosciuto il fondatore del Buddhismo, il cui nome originale, in sanscrito, è Siddharta Gautama. Religione fra le più antiche e diffuse al mondo, col termine Buddhismo si disegna un […]

