Lavoro | domani 2a edizione D-Day master accreditati Asfor

1 maggio : domani apre mostra Cyclopica - omaggio e celebrazione del Lavoro : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – Non è una data casuale quella scelta per l’inaugurazione di Cyclopica, la grande mostra di Salini Impregilo, che domani – 1 maggio – aprirà al pubblico alla Triennale di Milano. Il racconto di un secolo di cantieri, in Italia e nel mondo, è un modo per raccontare il ‘lato umano delle infrastrutture’ e per celebrare gli uomini che hanno reso possibile tutto questo, talvolta in ...

Lombardia : domani la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – E’ in programma per domani, martedì 1 maggio, alle 10.30 nella Sala Verdi del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano, in via Conservatorio, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro ai 147 neo insigniti Maestri del Lavoro lombardi.Le ‘Stelle’ sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a ...

Porto - 10 lavoratori della Navigerium da domani senza Lavoro : I 10 lavoratori della Navigerium Service srl che hanno assicurato i servizi di biglietteria per i servizi coperti sino ad oggi dalla New TT LInes per la linea di cabotaggio Catania- Napoli, oggi ...

Lavoro : Cgil - domani incontri con Pd e Leu su Carta diritti : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale, Susanna Camusso, incontrerà domani, alle 9.30, il gruppo Pd al Senato, e a seguire, alle ore 11.00, il gruppo Leu di Camera e Senato. Al centro degli incontri la ‘Carta dei diritti universali del Lavoro”, proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto quasi 1,2 milioni di firme.Gli appuntamenti fanno seguito alla richiesta di ...

M5s - De Luca : “Fico in bus? Domani metto il giubbino - scambio look con Salvini e vado a Lavoro in bicicletta” : “Siamo arrivati a un livello di demagogia e truffa mediatica che per me è francamente insopportabile. Ho un’età che mi rende intollerante rispetto alle prese in giro”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, commenta la iniziativa di molti leader di partito, che alla prima tornata di consultazioni sono andati al Quirinale senza auto blu. E aggiunge: “Mi ha procurato un un ...