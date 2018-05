L' autopsia conferma | Sana è stata strangolata

Sana Cheema è stata strangolata - la conferma dell’autopsia : Sana Cheema è stata strangolata. A confermare come sarebbe morta la ragazza di origine pakistana e residente a Brescia è l’autopsia effettuata in questi giorni dal Punjab Forensic Laboratory. Il corpo di Sana Cheema presenta infatti delel fratture al collo, che sarebbero compatibili con lo strangolamento. Lo stesso portavoce della comunità pakistana presente a Brescia, Fazal Jabran, conferma che per ora le ultime notizie sulla morte della ...

Carlotta Benusiglio - l’autopsia conferma la tesi di omicidio? : L’autopsia di Carlotta Benusiglio potrebbe confermare i dubbi dei familiari riguardo al suo omicidio. La stilista è stata ritrovata infatti priva di vita a Milano in circostanze dubbiose, impiccata ad un albero di un parco cittadino. Le prime indiscrezioni su Carlotta Benusiglio sembrano puntare sul possibile omicidio: sul suo collo sarebbero state ritrovate delle microfratture non compatibili con la tesi del suicidio. Non è chiaro se ...

Morte Michael Goolaerts - l’autopsia conferma l’attacco cardiaco : “Il cuore si è fermato quanto pedalava ed è caduto” : L’autopsia eseguita sul cadavere di Michael Goolaerts, il ciclista deceduto domenica sera dopo essere stato male durante la Parigi-Roubaix, ha confermato le causa della Morte. Il 22enne belga ha avuto un attacco cardiaco mentre era in sella alla sua bici. L’esame, richiesto dal pubblico ministero di Cambrai, ha ribadito che si tratta di una Morte dovuta a un malessere cardiaco e non alla caduta. Rémy Schwartz, procuratore di Cambrai, ...

ANCONA - NEONATA MORTA SU RULLO DEI RIFIUTI/ L'autopsia conferma : "Nata viva". Giallo su una busta insanguinata : Ostra, cadavere di un neonato tra i RIFIUTI: orrore in provincia di ANCONA, dove è stato rinvenuto il corpicino senza vita di un pargolo su un nastro trasportatore. Era una bambina(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Pescara - tre piste per il delitto di Alessandro Neri. autopsia conferma : anche un colpo alla testa : L'Autopsia conferma che il giovane è stato ucciso con due colpi di pistola, il secondo alla testa. Ritrovato uno dei due proiettili

L’autopsia sul corpo di Davide Astori ha confermato la morte per arresto cardiaco : L’esame autoptico effettuato oggi sul corpo di Davide Astori, difensore della Fiorentina e della Nazionale di calcio morto nella sua camera d’albergo nella notte tra sabato e domenica, ha confermato il decesso avvenuto nel sonno per un arresto cardiaco «senza The post L’autopsia sul corpo di Davide Astori ha confermato la morte per arresto cardiaco appeared first on Il Post.