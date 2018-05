Lautaro-Maurito | coppia del futuro? Sì | ma ad una condizione

Blastingnews

(Di giovedì 10 maggio 2018) I tifosi dell'Inter sono in fibrillazione da qualche mese. L'acquisto del giovane e forte attaccante argentinoMartinez è ormai definito, con il giocatore che si appresta ad effettuare le consuete visite mediche di rito. Successivamente, come ha confermato il suo agente, il giocatore al 99% salvo decisioni dell'ultimo momento di voler prolungare la propria permanenza in Argentina per altri sei mesi volera' in Italia, andando a formare quella che, sulla carta, potrebbe diventare una delle coppie d'attacco più importanti d'Europa insieme al suo connazionale Mauro Icardi. Ma il condizionale, in questi casi, è sempre d'obbligo: la permanenza in nerazzurro dell'attuale capocannoniere della squadra, nonché capitano e trascinatore, è tutt'altro che certa, in quanto la qualificazione alla prossima Champions League vede la dura concorrenza delle due romane, le quali stanno dimostrando di ...