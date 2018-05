L' allarme degli scienziati | Il vulcano Kilauea sta per esplodere

L'allarme degli scienziati : città invase da ratti portatori di super batteri : I ratti non sono creature particolarmente apprezzate. Trovarseli dinanzi mentre si passeggia per le vie di una città, per tante persone, è una di quelle esperienze che può essere tranquillamente ...

Salute - l’allarme degli esperti : danni al cuore dei giovani con l’abuso di energy drink : Uno studio promosso dal Progetto nazionale di Prevenzione cardiovascolare Banca del cuore, condotto durante gli screening effettuati su oltre 8mila soggetti per la campagna “Truck Tour Banca del cuore 2017“, ha rilevato un aumento della fibrillazione atriale e dello scompenso cardiaco tra i giovani a causa dell’abuso di energy drink. I dati sono stati presentati oggi a Roma al ministero della Salute per lanciare ...

Antartide - l’allarme degli esperti : “Il ghiaccio subacqueo si scioglie più del previsto” : Antartide, l’allarme degli esperti: “Il ghiaccio subacqueo si scioglie più del previsto” Finora la situazione del Continente Bianco era considerata “relativamente stabile”, ma presto potrebbe superare la Groenlandia come principale fonte di innalzamento del livello dei mari Continua a leggere

"L'Etna si sta spostando" - l'allarme degli scienziati : eruzioni e tsunami : L'Etna sta lentamente scivolando verso il mare. Lo rivela lo studio 'Gravitational sliding of the Mt. Etna massif along a sloping basement' coordinato della britannica Open University e pubblicato sul Bulletin of Volcanology. Il vulcano si sta spostando in media 14 mm all'anno. Sebbene questo fenome

allarme delle Accademie scientifiche europee sull'aumento degli eventi climatici estremi. I Governi intervengano con urgenza : Questo post è a cura del dott. Bruno Carli, socio della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia dei Lincei e rappresentante italiano nel Panel Ambiente di Easac (European Academies Science Advisory Council).Easac ha pubblicato un aggiornamento del rapporto sugli eventi estremi che colpiscono l'Europa. Easac è l'associazione delle Accademie europee che fornisce alla politica informazione indipendente su temi ...

Rigopiano - indagata la funzionaria della Prefettura che ignorò l’allarme : “La mamma degli imbecilli è sempre incinta” : ignorò l’allarme lanciato da Quintino Marcella bollando la notizia del crollo dell’hotel Rigopiano come una notizia falsa. La funzionaria della Prefettura di Pescara, Daniela Acquaviva, rimasta fino a questo momento fuori dall’inchiesta è stata iscritta nel registro degli indagati. Per la tragedia dell’albergo di Farindola, spazzato via il 18 gennaio 2017 da una valanga provocando 29 morti, sono state iscritte in due ...

Pediatria : allarme degli esperti per i video Choking Game sul web - vanno rimossi : Se ne parla meno, ma certi rituali tra giovanissimi purtroppo sono duri a morire. Anzi, messi a fuoco dallo smartphone, rinvigoriscono sul web senza subire alcuna censura. Dopo anni stanno ancora là a mostrare in versione live fenomeni come il ‘flash indiano’, quello che secondo ragazzini di 12-15 anni è “un gioco”, una sensazione forte da sperimentare tra amici, ma che in realtà non ha niente di divertente, solo ...

allarme degli infettivologi : "Morbillo sempre più temibile - un morto ogni 80 casi" : Nel 2017 in Italia 30 persone sono state uccise dal morbillo e altre 14.451 ne sono state colpite, circa il 400% in più rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi dove l’epidemia si è...

L'allarme degli esperti : No alla dieta vegana e vegetariana in gravidanza : La dieta vegana e vegetariana in gravidanza potrebbe causare danni neurologici al neonato. A dare l'allarme sono gli esperti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e il Meyer di Firenze.Non mangiare la carne e i derivati durante il periodo di gestazione potrebbe provocare dei gravi problemi al bambino. E a dirlo sono proprio i medici che tutti i giorni hanno a che fare con le malattie legate ai neonati. Stiamo parlando di due eccellenze ...