Laetitia Casta | «Non ho mai voluto correggere i denti | voglio restare me stessa»

: 11 maggio 1978 - Nasce la modella francese Laetitia Casta - Ivo_Serentha : 11 maggio 1978 - Nasce la modella francese Laetitia Casta - sironidepalma : Laetitia Casta e i suoi primi 40 anni tra amore, cinema e moda - sandrocasagr : RT @Corriere: Laetitia Casta compie 40 anni: dalla moda al cinema, tutto di corsa Immagini -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Occhioni celesti e quel sorriso disarmante da eterna ragazzina entusiasta: anche ora che festeggia 40 anni,conserva quella freschezza casual-chic e quel sex appeal tangibile che, da giovanissima, l’hanno portata rapidamente al successo. Dimostrando una volta per tutte che sì, i 40 sono i nuovi 30. LA SUA STORIA IN PILLOLE Di origini corso-francesi,inizia la sua sfavillante carriera a soli 15 anni, quando in vacanza in Corsica viene scoperta da un lungimirante fotografo, che percepisce di essere di fronte a una futura top model. Testimonial ufficiale di L’Oréal da diverso tempo,ha macinato negli anni collaborazioni su collaborazioni, finendo su copertine patinate, calendari hot, spot tv e ancora molto altro. Mamma di Sahteene, figlia dell’ex fiamma Stéphane Sednaoui, e di Orlando ed Athena, avuti dall’ex fidanzato Stefano ...