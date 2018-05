La sua cagnolina muore | 14enne si impicca

Blastingnews

(Di giovedì 10 maggio 2018) Non è riuscito a reggere il dolore per la morte della suae si è tolto la vita. Il drammatico episodio è avvenuto in una casa di Taunton, nel Somerset. Seb Morris aveva 14 anni ed era un grande appassionato di boxe. Dopo la morte della, però, la sua vita non era più la stessa. Non riusciva proprio a dimenticare la sua amichetta a quattro zampe e ha deciso di farla finita. Seb si èto nella sua cameretta. La prima a ritrovare il corpo esanime del giovane è stata la madre Claire. Uno shock forte per la donna inglese, che aveva già dovuto affrontare il lutto per la morte di Tilly, il suo cane. Tilly sepolta nel giardino di casa Tilly era morta una settimana prima del decesso di Seb. Il ragazzino avrebbe detto ai suoi genitori che l'animale, con cui aveva vissuto da quando aveva quattro anni, era morto troppo presto. I genitori del teenager hanno rivelato che ...