La sua cagnolina muore | 14enne non regge al dolore e si impicca nella sua cameretta

(Di giovedì 10 maggio 2018) Seb è stato trovatotosua camera da letto, a Creech St Michael, Regno Unito, una settimana dopo la morte della sua Tilly. Laera arrivata quando il ragazzino aveva quattro anni. In pratica non era mai vissuto senza di lei. La madre: "Non aveva mai manifestato alcun disturbo emotivo"