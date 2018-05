La storia di Ignazio che con la terapia genica combatte il tumore

vanityfair

: RT @oltrelaltamarea: Barbarella quando successe la storia dell'armadio tra Cecilia è Ignazio, parlava in continuazione nei suoi programmi.… - Topina2017 : RT @oltrelaltamarea: Barbarella quando successe la storia dell'armadio tra Cecilia è Ignazio, parlava in continuazione nei suoi programmi.… - oltrelaltamarea : Barbarella quando successe la storia dell'armadio tra Cecilia è Ignazio, parlava in continuazione nei suoi programm… - AriannaCazzato : @Angela93927227 Lui sta sempre in disparte. Ma qui mi sa che dietro c'è un business che è partito dalla sera in cui… -

(Di giovedì 10 maggio 2018)aveva appena finito le superiori quando è andato a insegnare in una strana classe, a Pavia. C’erano bambini africani, sudamericani, sopravvissuti alle guerre della ex Jugoslavia e del Medio Oriente. Alcuni non parlavano nemmeno l’italiano eppure, in un qualche modo misterioso, trovavano il modo di comunicare. Tra loro c’era anche una bimba di otto anni, in cura al reparto di oncoematologia del San Matteo. Sapeva di essere malata, conosceva ogni dettaglio delle sue cure e intendeva passare in ospedale il minor tempo possibile. Preferiva trascorrere le ore pomeridiane in quella strana classe, a giocare. Fino a quando la malattia ha avuto la meglio sulla voglia di vivere. La sua morte ha spezzato il cuore di molti, anche quello di. «In quel momento ho deciso di fare qualcosa e l’unica cosa che potevo fare era mettermi a studiare», racconta.Caruana, nato nel 1982 a ...