La rottura di Trump con l' Iran mette a rischio 30 miliardi per l' Italia

Melania e Trump separati in casa - ormai è rottura : Peggio: un mondo opposto e inconciliabile. Il presidente che si sveglia alle 5.30 e accende la tv, twitta. La First Lady dall'altra parte che si sveglia nella sua camera da letto un po' più tardi e ...

Trump contro «l'amico» Putin : è solo tattica o si rischia la rottura ? : Tutto accade su Twitter, più o meno. Grazie al social network che non passa i guai di Facebook, sappiamo che gli Stati Uniti stanno per colpire di nuovo la Siria, più precisamente il regime del ...

Usa - Cohn lascia amministrazione Trump : rottura dopo i dazi su acciaio e alluminio. L’ascesa dell’ultraprotezionista Navarro : Gary Cohn, il top advisor economico della Casa Bianca, lascia il suo posto. In una dichiarazione, Cohn non dà alcuna ragione per l’addio e si limita a spiegare che “è stato un onore servire il mio Paese e mettere in atto politiche economiche rivolte alla crescita, in particolare il passaggio della storica riforma delle tasse”. Subito dopo, parlando con il New York Times, Donald Trump ha affermato che “Gary ha fatto uno splendido lavoro… ed è un ...