La Risposta di Andrea Butturini in duetto con Cristina Scabbia in Under Pressure chiude

(Di giovedì 10 maggio 2018)Buttirini inconporta il mito dei Queen con. Non ci si poteva aspettare diversamente, vista la sua vocalità, che ha espresso anche nell'inedito La. Il brano conta sulla partecipazione attiva della sua coach, che ha prodotto l'inedito portato in finale. La prima fase di gara è stata arricchita anche con l'interpretazione di una cover, individuata per lui in Dream On degli Aerosmith. La sua corsa a The Voice of Italy è iniziata con Dentro Marylin degli Afterhours, con la quale ha conquistato la fase dei Knock Out per volere diche si è battuta per averlo all'interno del suo team. Nella seconda fase,ha invece portato una sua versione di Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André, che aveva destato alcune perplessità in Francesco Renga. Nelle Battles, è stata Così ...