La prima dei Playoff Viterbese-Pontedera su Diretta Sport

Giro d’Italia 2018 - la classifica dei big prima dell’Etna : Dumoulin davanti a tutti - bene Pozzovivo - Aru e Froome inseguono : Rohan Dennis si conferma in maglia rosa al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2018. L’australiano della BMC conserva il simbolo del primato che probabilmente dovrà cedere domani quando il gruppo scalerà l’Etna, primo arrivo in salita che sicuramente regalerà grande spettacolo. Qual è la situazione in classifica dei big alla vigilia dell’attesissima frazione sul vulcano siciliano? Tom Dumoulin davanti a tutti con ...

prima allo stadio poi a Porto d'Ascoli. Tornano le roulotte dei camminanti di Noto : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " E' stato un pomeriggio complicato per la polizia locale che, con il ritorno della bella stagione, si ritrova a dover correr dietro agli accampamenti di nomadi. Nelle ultime ...

Dall'oncologia e neurologia alla presa in carico dei pazienti con patologie croniche : Emilia-Romagna prima in Italia per numero di progetti ... : I progetti mirati all'avanzamento delle conoscenze sono nei seguenti ambiti: oncologia , 9 progetti, , neuroscienze , 2 progetti, , biologia cellulare, genetica, scienza molecolare , 4 progetti, , ...

La Fiom prima anche nel rinnovo dei delegati di TI Group Automotive : BRINDISI - La Fiom Cgil, che ad aprile è uscita nuovamente come primo sindacato dal rinnovo della Rsu di Leonardo Divisione Elicotteri , ex AgustaWestland, di Brindisi, con circa il 30 per cento, ...

Invalsi - test al via per le primarie e le superiori : polemiche dei genitori e proteste degli studenti : Tempo di Invalsi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di secondo grado. Questa settimana 29.773 classi per un totale di 561.770 bambini delle seconde e quarte delle elementari affronteranno le prove di italiano (mercoledì) e matematica (venerdì). Mentre alla scuola secondaria di secondo grado a partire da ieri fino al 19 maggio oltre 543mila ragazzi suddivisi in 26.400 classi delle seconde saranno sottoposti ai test dell’istituto ...

Messaggi Android 3.2 tra uso dal web - modalità dark e anteprima dei link : Messaggi Android si aggiorna alla versione 3.2: ecco le novità contenute nell'APK, dal client web al tema dark, passando per anteprima dei link e molto altro. L'articolo Messaggi Android 3.2 tra uso dal web, modalità dark e anteprima dei link proviene da TuttoAndroid.

Maltempo Lazio - caduta rami e allagamenti : interventi dei Vigili - riaperta la stazione di prima Porta : Disagi per la pioggia intensa caduta questo pomeriggio nel quadrante nord di Roma dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rami pericolanti e alcune strade allagate. Alcune linee bus sono state momentaneamente deviate. Al momento la situazione sta rientrando nella normalità. Atac comunica che è stata riaperta la stazione Prima Porta della Roma-Viterbo. L'articolo Maltempo Lazio, caduta rami e allagamenti: interventi dei Vigili, riaperta la ...

Raid dei Casamonica in un bar di Roma : "Serviteci prima degli altri" : Ancora una volta i Casamonica. Ancora una volta l'ostentazione del potere dei clan su Roma, in pieno giorno.L'ultimo sfregio alla capitale viene raccontato da Repubblica e risale alla domenica di Pasqua. Quando due esponenti del clan già noto per il funerale in stile Il Padrino con cui si accompagnò il trapasso del boss "Re di Roma" Vittorio Casamonica dell'agosto 2015 sono entrati in un bar di periferia e con arroganza avrebbero chiesto di ...

Maltempo Sardegna - assessore : terminata l’emergenza la prima valutazione dei danni : ”Siamo stati e continuiamo a essere in costante contatto con gli uomini di Enti e Agenzie regionali che da giorni stanno lavorando per ridurre e contenere le criticità dovute al Maltempo. Appena superata l’emergenza, l’Assessorato attiverà tutti gli uffici competenti di Argea Sardegna, e se necessario anche di altre Agenzie, per avviare una prima valutazione sul campo delle criticità causate alle aziende agricole sarde ...

“Fabrizio - ora basta”. La verità di Silvia Provvedi sulla rottura con Corona. La cantante parla per la prima volta della separazione con l’ex re dei paparazzi - svelando il perché di quella scelta improvvisa : Una rottura che ha fatto clamore quella tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, una coppia che nonostante le mille difficoltà era parsa determinata ad andare avanti insieme. La cantante aveva atteso l’ex re dei paparazzi italiani fuori dal carcere al momento della sua scarcerazione e aveva mostrato una volontà di ferro nel difenderlo contro tutto e tutti. Poi, col passare delle settimane, qualcosa si era improvvisamente incrinato. ...

Stefano De Martino? Dopo l’Isola dei Famosi cambia tutto. Novità giganti nella vita del ballerino. E niente sarà più come prima : Stefano De Martino, azzerate tutto. Azzerate l’ultima voce che aveva subito fatto scattare i fan. Ah, non vi è arrivata? Si mormorava che Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi nei panni di inviato dall’Honduras, l’ex di Belen avesse intenzione di mettere da parte per un po’ la sua carriera di ballerino. Stando a una serie di indiscrezioni, infatti, si diceva che il ventinovenne lanciato da Amici di ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : Gaston De Oro ribalta il Breganze con una tripletta - la prima finalista è il Forte dei Marmi : Il Forte dei Marmi è la prima finalista dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista. I toscani hanno inflitto un perentorio 3-1 in rimonta al Breganze, chiudendo la serie sul 3-0 e sancendo una schiacciante superiorità, dipesa anche dall’impegno dei veneti in Coppa Cers, con una vittoria che rivela la maturità e lo spessore tecnico del gruppo guidato da Bresciani, giunto alla quinta finale consecutiva. E pensare che il match sembrava ...

Dal 27 maggio al 2 giugno torna la "primavera dei Teatri" - Video - : ... si terrà a Castrovillari dal 27 maggio al 2 giugno, proponendo in cartellone 21 spettacoli, di cui 16 prime e due anteprime nazionali, e mettendo in relazione le migliori esperienze del teatro ...

Calabria : presentata la XIX edizione della rassegna "primavera dei Teatri" : ... trasformando Castrovillari in una città laboratorio con 21 spettacoli in cartellone, di cui 16 prime e due anteprine nazionali. " Novità assoluta di questa edizione " hanno detto gli organizzatori "...