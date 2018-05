La pessima idea della patente di elettore

La blockchain è una tecnologia scadente e una pessima idea per il futuro : Invece che basarsi sulla fiducia o sulla religione, nel mondo delle blockchain gli individui sono, per loro stessa volontà, responsabili della propria sicurezza. E se il software che usano si rivela ...

Ristabilire la leva militare in Italia sarebbe una pessima idea : ... che finisce per diventare un cerchio fine a se stesso, un insieme chiuso di esperienze che rischiano di non comunicare con il mondo reale. La linea di pensiero che propende per il servizio civile è ...