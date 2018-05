La Notte del Maestro | l’addio di Pirlo al calcio

vanityfair

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il conto alla rovescia è iniziato. Manca davvero poco al 21 maggio, giorno in cui Andreagiocherà la sua ultima partita, quella delal campo di, il terreno su cui è cresciuto e diventato uno dei campioni più forti di sempre. «Ci tenevo a fare il mio ultimo ingresso in campo in Italia» ha fatto sapere il calciatore «Sarà per me un bel ricordo di fine carriera».LEGGI ANCHEBonucci e la fascia di capitano regalata a un tifoso speciale Ladel– questo il nome dell’imperdibile serata organizzata da Stars on Field – si terrà allo stadio Meazza alle ore 20,30 e mentre cresce l’attesa per il match, ecco svelati i nomi di chi scenderà in campo con lui: Roberto Baggio, -il Divin Codino-, Marco Borriello, Antonio Cassano, Hernan Crespo, Alessandro Matri, Vincenzo Iaquinta, Alexandre Pato, Fabio Quagliarella, Ronaldinho, Ronaldo – il Fenomeno-, ...