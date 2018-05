La morte di Sana in Pakistan | il padre confessa | L' ho strangolata

Delitto Sana - padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan : Delitto Sana, padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan Delitto Sana, padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan Continua a leggere L'articolo Delitto Sana, padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan proviene da NewsGo.

Sana Cheema - i risultati dell’autopsia : “Strangolata”. Polizia : “Padre e fratello rischiano la pena di morte” : La morte di Sana Cheema, la 25enne ritrovata senza vita in Pakistan il 18 aprile scorso, è stata causata dalla rottura dell’osso del collo. L’autopsia sul corpo della ragazza italo-pakistana, eseguito da un laboratorio forense del Punjab dopo la riesumazione del corpo, ha escluso il decesso per cause naturali. L’ipotesi è quella che sia stata strangolata. Il padre e il fratello della ragazza, ha riferito l’ispettore di Polizia ...

morte di Sana - corpo riesumato in Pakistan : potrebbero volerci tre mesi per l’autopsia : Il cadavere di Sana Cheema, la giovane italo-pachistana che si sospetta sia stata uccisa dai famigliari per essersi rifiutata di sposare un giovane scelto dalla famiglia decidendo di vivere da occidentale, è stato riesumato oggi nel distretto di Gujrat, dopo che nelle ore scorse sono stati arrestati il papà della venticinquenne, Mustafa Ghulam, i...

Chi l'ha visto? del 25 aprile : l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e la morte di Sana in Pakistan : Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay . Chi l'ha visto? anticipazioni mercoledì 25 aprile ...