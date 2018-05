La miniserie Il Confine su Rai1 con Filippo Scicchitano | anticipazioni dalla conferenza

optimaitalia

: La miniserie #IlConfine su Rai1 con #FilippoScicchitano, anticipazioni dalla conferenza stampa… - OptiMagazine : La miniserie #IlConfine su Rai1 con #FilippoScicchitano, anticipazioni dalla conferenza stampa… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Questa mattina è stata presentata laIl, una coproduzione Rai Fiction e PayperMoon Italia che racconta la prima Guerra Mondiale attraverso gli occhi di tre giovani amici di Trieste. Il prodotto andrà in onda suin due puntate, il 15 e il 16 maggio. Instampa, Andreatta ha definito la storia dal titolo emblematico: "Ilè temporale ma anche emotivo. Ilè anche quello di Trieste. Questo racconto mescola la tragedia della guerra con sentimento che rende questa storia calda e intensa." Dietro alla produzione di questac'è una grande scrittura che riesce ad adattarsi alla modernità. Per questo era importante avere tre giovani attori: sono loro i tre amici protagonisti di un racconto tra la giovinezza e l'età adulta.La parola è passato a Carlo Carlei, regista della, che ha raccontato come ha sviluppato l'idea: "Ho ...