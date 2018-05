La mafia uccide solo d' estate | terza puntata giovedì 10 maggio | anticipazioni

LA mafia uccide SOLO D'ESTATE 2/ Anticipazioni 10 maggio 2018 : una dura scelta per Angela : La MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2 Anticipazioni del 10 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Angela decide di lasciare Marco: dirà la verità alla famiglia?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 08:00:00 GMT)

"La mafia uccide solo d'estate" - le anticipazioni della terza puntata : Dopo il successo della prima stagione, la famiglia Giammarresi torna su Rai 1 con il secondo capitolo de "La mafia uccide solo d'estate", la fiction nata da un'idea di Pif...

La mafia uccide solo d'estate 2 - quante puntate sono e quando finisce? : La mafia uccide solo d'estate 2, quante puntate sono e quando finisce? Con l'inizio della seconda stagione della fiction con Claudio Gioè e Anna Foglietta, ci avete chiesto di fare il punto sugli appuntamenti imperdibili con la fiction di Rai Uno. Dopo il grande successo della prima stagione, infatti, era inevitabile pensare a un secondo capitolo della coproduzione Rai Fiction e Wildside, per la regia di Luca Ribuoli e basata su un'idea di ...

Ascolti tv - 3.5 milioni di telespettatori per La mafia uccide solo d’estate 2 : E’ la fiction “La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2”, in onda su Rai1, a vincere la prima serata del 3 maggio, ottenendo 3.507.000 telespettatori e il 14.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 il film La matassa ha ottenuto 2.196.000 spettatori, pari a uno share di 9,40%. Su Rai2 sale negli Ascolti il talent musicale “The Voice of Italy 2018”, che ha superato i 2 milioni di telespettatori ...

Ascolti tv - la Rai si rifà con la fiction : boom per "La mafia uccide solo d'estate" : Se la sfida del sabato sera è sempre una grande incognita fino all'ultimo punto di share, il giovedì la Rai vince a mani basse grazie a una delle fiction più amate dal pubblico. "La mafia uccide...

Ascolti TV | Giovedì 3 maggio 2018. La mafia uccide solo d’Estate non va oltre il 14.8% - La Matassa 9.4% - The Voice 9.3% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.507.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 La Matassa ha raccolto davanti al video 2.196.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.004.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha intrattenuto 1.839.000 spettatori (9.8%). Su Rai3 Grace di Monaco ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv ieri - La mafia uccide solo d’estate vs The Voice of Italy vs Le Iene show | Auditel 03 maggio 2018 : ieri sera in tv cosa avete visto? Chi ha vinto la gara degli Ascolti tv ieri? C’era un pò per tutti i gusti. Dalla fiction su Rai 1 con “La Mafia uccide solo d’estate 2” alla musica con “The Voice” passando per un film commedia su Canale 5 “La matassa” fino ad arrivare a programmi d’inchiesta tipo “Le Iene show” o Piazza pulita”. Il prime-time di ieri sera ha offerto ai ...

Anticipazioni La mafia uccide solo d'estate 2 : trama terza puntata del 10 maggio Video : Nuovo spazio dedicato alle grandi fiction della Rai [Video]. Dopo due anni d'attesa, la scorsa settimana è andata in onda la prima puntata de #la mafia uccide solo d'estate 2, lo sceneggiato diretto da Luca Ribuoli e tratto dall'omonimo film scritto e diretto dell'ex iena Pif. La prima stagione è stata trasmessa nel 2016 riscuotendo un ottimo successo di pubblico, circa cinque milioni ad ogni appuntamento. Grazie a questi risultati, la casa di ...

La mafia uccide solo d'estate 2 - riassunto seconda puntata : La famiglia Giammarresi affronta nuovi problemi, tra crisi vere e proprie e momenti di sano divertimento: nella seconda puntata de La mafia uccide solo d'estate 2, in onda questa sera, giovedì 3 maggio 2018, alle 21:25 su Raiuno, la serie tv porta alcuni dei protagonisti di fronte ad importanti scelte.La mafia uccide solo d'estate, riassunto seconda puntata Angela ha un ritardo: sospetta di essere incinta, ed ha ragione. In famiglia, ...

La mafia uccide solo d’estate 2 - anticipazioni : Angela lascia Marco : La mafia uccide solo d’estate 2: anticipazioni seconda puntata Pif con La sua mafia uccide solo d’estate 2 è tornato in prima serata su Rai Uno. La sua voce ci accompagna nella narrazione della serie televisiva che affronta con ironia un tema molto difficile e spesso trattato al cinema e nelle fiction attraverso la violenza. […] L'articolo La mafia uccide solo d’estate 2, anticipazioni: Angela lascia Marco proviene da ...

La mafia uccide solo d'estate 2 - diretta seconda puntata : Lorenzo passa il concorso : La famiglia Giammarresi affronta nuovi problemi, tra crisi vere e proprie e momenti di sano divertimento: nella seconda puntata de La mafia uccide solo d'estate 2, in onda questa sera, giovedì 3 maggio 2018, alle 21:25 su Raiuno, la serie tv porta alcuni dei protagonisti di fronte ad importanti scelte.-Di seguito, il liveblogging della seconda puntata de La mafia uccide solo d'estate 2- [live_placement]prosegui la letturaLa mafia uccide ...