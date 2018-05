La lucida follia di Marco Ferreri in prima tv

leggo

: RT @IlmioManifesto: La bramosia del Potere e la lucida follia dettata dalla consapevolezza di un elettorato completamente allo sbando. L'or… - Rom_Lisa : RT @IlmioManifesto: La bramosia del Potere e la lucida follia dettata dalla consapevolezza di un elettorato completamente allo sbando. L'or… - mbellorofont : RT @IlmioManifesto: La bramosia del Potere e la lucida follia dettata dalla consapevolezza di un elettorato completamente allo sbando. L'or… - MarcoMariani_IT : RT @IlmioManifesto: La bramosia del Potere e la lucida follia dettata dalla consapevolezza di un elettorato completamente allo sbando. L'or… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Vincitore del David di Donatello 2018 come miglior documentario e dei Nastri d'Argento, domani alle 22.15, in occasione dei 90 anni della sua nascita, va in onda invisione e in esclusiva su Sky ...