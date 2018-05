La Juventus batte il Milan e vince la Coppa Italia Il match finisce 4-0

Juventus - colpo da scudetto : batte l'Inter 3-2 in rimonta negli ultimi 3 minuti - polemiche sull'arbitro : Il campionato svolta in 3 minuti: la Juventus vince 3-2 in rimonta in casa dell' Inter e va a +4 sul Napoli , impegnato domani sul non facile campo della Fiorentina . A tre giornate dalla fine, il ...

Serie A - Bergomi : «Se la Juventus batte l'Inter le vincerà tutte» : MILANO - "Il Napoli poteva perdere la speranza dopo il gol di Dybala alla Lazio, ma poi ha avuto la forza di recuperare certe gare e pareggiarne altre importanti, come contro l'Inter o contro il Milan"...

Il Napoli batte la Juventus e riapre il campionato : Il campionato è più vivo che mai grazie al Napoli di Sarri che vince per 1-0, al 90', in casa della Juventus. Il tanto atteso big match della 34esima giornata di Serie A tra i bianconeri di ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Napoli batte la Juventus - è un colpo da scudetto! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, il Napoli fa il colpaccio in casa della Juventus e si porta a -1 dai bianconeri, ma con un calendario molto più abbordabile sogna lo scudetto

Risultati e Classifica Serie A - 33a giornata : Simy emula Ronaldo - pari Juventus a Crotone! Il Napoli batte l’Udnese ed ora è a -4 : Simy emula Ronaldo e riapre il campionato. Il Crotone impone il pareggio alla Juventus grazie ad una rovesciata del suo attaccante, che regala l’1-1 ai calabresi, rispondendo al vantaggio iniziale di Alex Sandro. Al San Paolo, intanto, il Napoli rischia grosso ma supera 4-2 l’Udinese, rimontando per due volte e rispondendo alle reti di Jankto e Ingelsson con i gol di Insigne, Albiol, Milik e Tonelli. Gli azzurri ora sono a soli 4 ...

Ascolti Tv - la Roma batte la Juventus in Champions : Roma - Boom di Ascolti per il big-match di Champions League Roma-Barcellona , leader assoluto della prima serata con 7.680.000 spettatori su Canale 5 e il 28.3% di share. La Juventus , su Canale 20, ...

Juventus - Allegri : 'Necessario ricaricare le batterie per un grande finale di stagione' : BENEVENTO - Una vittoria scontata alla vigilia, ma arrivata con qualche sofferenza di troppo e con due gol subiti, dopo sei partite esterne senza subirne. Allegri si prende i tre punti in questo ...

Luciano Moggi : così la Juventus può battere il Real Madrid. Illudono gli avversari - e... : Sbaglia chi dice che il campionato è chiuso dopo la vittoria della Juve sul Milan e commette un errore grossolano chi pensa che i bianconeri, andando avanti in Champions, possano alla fine accusare la ...

Juventus-REAL MADRID/ Difesa e contropiede : se Allegri gioca all'italiana può battere Zidane : JUVENTUS-REAL MADRID: la partita tattica dei bianconeri contro i galacticos. Gli uomini di Zidane, presi singolarmente, sono più forti: ma non per questo è detto che vinceranno.

Serie A - Juventus-Milan 3-1/ Allegri batte Gattuso e si riporta a +4 sul Napoli : Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match all'Allianz Stadium, bianconeri a caccia di riscatto

