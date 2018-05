La Juve vince la coppa Italia - Milan travolto 4-0 : Il piccolo Diavolo ha resistito un tempo alla Juve padrona, finendo poi in ginocchio per consegnarle la quarta coppa Italia consecutiva, la 13/a della storia bianconera. Un altro primato firmato Massimiliano Allegri, che tra pochi giorni, sempre all’Olimpico contro la Roma, potrà festeggiare probabilmente anche il quarto scudetto, settimo di fila p...

Milan - Abbiati : 'Qui per interrompere il ciclo vincente della Juve' : Questa per noi oggi è la Coppa del Mondo, dove si può costruire il futuro: fondamentale per noi portarla a casa. Il presidente Lì sarà qui allo stadio, speriamo ci porti fortuna come nelle ultime ...

Chi si qualifica in Europa League se la Juventus vince la Coppa Italia? Il regolamento e cosa succede col settimo posto in Serie A : Questa sera si gioca la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio, Juventus e Milan si contendono il trofeo in una partita che sarà determinante anche per definire quali saranno le squadre italiane che giocheranno in Europa nella prossima stagione. La vincente della Coppa Nazionale, infatti, ottiene il pass diretto per la fase a gironi dell’Europa League ma cosa succede se ad alzare il trofeo saranno i bianconeri che sono già qualificati ...

Juventus - Cuadrado : 'Campionato combattuto - vincere così è ancora più bello. Io terzino? Posso fare tutto' : Scudetto praticamente in tasca quindi per i bianconeri, ma nessuna voglia di abbassare la guardia: parola di Juan Cuadrado, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo continuare a ...

Napoli - il team manager contro la Juve : “meglio perdere che vincere con modi sleali” : Il Napoli dopo il pareggio contro il Torino ha abbandonato le ultime chance di scudetto, il club azzurro non ci sta e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni del team manager contro la Juventus. Ecco il messaggio su Facebook da parte di Giovanni Paolo De Matteis: “Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua gestione. All’umanità che ne scaturisce. A costruire un’identità capace di ...

DiFra : 'Un pari con la Juve? Voglio vincere' : E Di Francesco, scrive Davide Stoppini su 'La Gazzetta dello Sport' ha messo subito in chiaro le cose: 'Qui si gioca per vincere, mai per pareggiare, fa parte del mio modo di pensare. Non facciamo i ...

Juventus campione d'Italia se/ Vince lo scudetto con il ko del Napoli : i risultati utili : La Juventus Vince lo scudetto già oggi, con due giornate di anticipo, se il Napoli perde in casa contro il Torino: questo l'unico risultato utile ai bianconeri per il settimo tricolore(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:43:00 GMT)

