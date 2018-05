La foto di Michelle Hunziker | il web insorge!

Michelle Hunziker presa di mire sui social dopo la foto osè : Sta facendo molto discutere l’ultimo post pubblicato su Instagram da Michelle Hunziker. La showgirl svizzera si è difatti mostrata in un nuovo audace scatto, che ne mette altamente in risalto il décolleté da urlo.”Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta… ( madre Teresa di Calcutta )”. La Hunziker a 41 anni, mostra il suo decolletè tanto che lei non perde occasione per metterlo in ...

Michelle Hunziker posta una foto e cita Madre Teresa di Calcutta - le critiche dei follower : “Cosa c’entra la scollatura con la frase?” : “Non ho capito bene il collegamento tra la frase di Teresa di Calcutta e la foto sopra mezza nuda”: è uno dei commenti apparsi sotto a un post di Michelle Hunziker nel quale la conduttrice cita Madre Teresa di Calcutta: “Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta…”, scrive Michelle. E molti utenti hanno notato che la conduttrice indossa una giacca con una scollatura molto ...

Royal baby - gli auguri di Michelle Obama : «Lo aspettiamo presto per un pigiama party». E posta la foto di baby George in vestaglia : Il Royal baby, appena nato, ha già ricevuto auguri da tutto il mondo. Tanti i volti noti che non hanno fatto mancare le proprie congratulazioni a Kate e William. Tra loro, anche Michelle...

“E ora?”. Crisi Michelle–Tomaso - spunta la foto. Da tempo si vocifera sui due… Parla la Hunziker in diretta da Gerry Scotti : Per una come lei, abituata a stare sotto le telecamere, il gossip è all’ordine del giorno. Eppure le continue chiacchiere sulla sua vita privata hanno turbato non poco Michelle Hunziker che ha deciso di scendere in campo in prima persona. Al centro della sua risposta il rapporto con il Marito Tomaso Trussardi. secondo il settimanale Nuovo, le cose due non andrebbero più nel verso giusto. Secondo alcune indiscrezioni poi pubblicate dalla ...

Michelle Hunziker - selfie con bocca e naso coperti : ecco perché. E non è l’unica vip a mostrarsi così. C’è un motivo se queste ‘strane’ foto stanno invadendo i social : Michelle Hunziker, ma anche Alessia Marcuzzi, Marco Carta e tantissimi altri volti noti del mondo dello spettacolo e non: tutti, nelle ultime ore, a condividere sui social selfie in cui si coprono la bocca e il naso. Ma perché? Cosa significa? Si tratta della nuova campagna social iniziata a causa dai tragici eventi che stanno interessando la Siria, dove la popolazione vive costantemente sotto bombardamenti e violenza. La campagna prende ...

Michelle Hunziker - Celeste Trussardi compie 3 anni - le foto della festa con mamma e la sorella Aurora : Pensate che regalo incredibile che mi ha fatto scegliendo questa data importante per venire al mondo. Oggi per me è un giorno per ricordare tutte le Importanti battaglie e i sacrifici incredibili che ...