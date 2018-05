La filiera del cibo ingolosisce la finanza : l’agritech vale 5 trilioni di dollari : Sul palco di Seeds & Chips si affronta il tema dell’agritech Una nicchia di mercato, ma con un ottimo potenziale. L’industria del food & agritech, ossia la tecnologia applicata alla filiera alimentare e agricola, vale nel mondo 5 trilioni di dollari e da un po’ stuzzica acceleratori e venture capital alla ricerca dell’affare perfetto. L’obiettivo degli investitori, spiega Peter Kruger, amministratore ...

Falso Made in Italy : per arginare la delibera progetti di filiera ed etichettatura : Anche l'industria piemontese sembra essersi accorta che l'unica strada per resistere sui mercati internazionali, avversi a regole di trasparenza, sia quella di creare sinergia con il mondo agricolo ...

Maltempo Benevento : la filiera del vino traccia un percorso comune alla difesa del comparto : La filiera del vino sannita traccia un percorso comune mirato al sostegno del comparto economico principale della provincia di Benevento, messo in ginocchio dalla violenta grandinata abbattutasi giovedì 3 maggio. I rappresentanti delle istituzioni (i sindaci del Comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Solopaca e Telese Terme; Regione Campania Agricoltura Uod Benevento), del mondo produttivo cooperativistico (Consiglio di amministrazione de ...

L’agroalimentare fa sistema : un progetto unitario sulla filiera del cibo : Dare più forza e coesione alla cooperazione agricola, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, per la prima volta impegnate in un’iniziativa unitaria e di sistema. Non poteva che muovere i primi passi proprio nell’Anno del cibo Italiano il nuovo progetto di valorizzazione della filiera agroalimentare promosso da Fedagri Emilia Romagna e Federcoopesca Emilia Romagna, le due Federazioni di Confcooperative regionale capaci insieme di ...

La filiera biellese Errebi Creative scelta da Poltrona Frau per il Salone del Mobile : "Per il secondo anno Poltrona Frau ci ha affidato la realizzazione dello stand con cui l'azienda leader nell'arredamento di design sarà presente al Salone del Mobile, a Milano da martedì". È con ...

Piano Strategico del Turismo Puglia 365 - A raccolta la filiera turistica e i sindaci della provincia di Foggia : Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook Puglia365. https://www.facebook.com/Puglia365/posts/756638221212012. Questi il link del prossimo evento su eventbrite al quale ...

La filiera della canapa. A Gualdo Tadino se ne parla lunedi' 26 marzo alle ore 17.30 alla Rocca Flea. Iniziativa associazione Guardo Avanti : "Con questo progetto - spiega l'associazione Guiardo Avanti - vorremmo formulare un nuovo concetto di economia circolare ripartendo dalla vocazione storica del nostro territorio l'agricoltura. ...

Nel Mese del Riciclo di Carta e Cartone - dal 21 al 23 marzo - 5 impianti della filiera cartaria abruzzese aperti al pubblico : La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di Carta e Cartone, dell'obiettivo di riciclaggio ...

Torna RicicloAperto in Calabria : impianti della filiera cartaria aperti al pubblico : Circa il 60% degli italiani è ancora convinto che la raccolta differenziata di carta e cartone non abbia un lieto fine con il riciclo perché “poi buttano tutto insieme”. Per sfatare questo ed altri falsi miti e far vedere da vicino cosa accade dopo il cassonetto, il 21, 22 e 23 marzo Torna RicicloAperto il tradizionale appuntamento di Comieco che apre le porte di oltre 100 impianti della filiera del riciclo di carta e cartone, tra piattaforme di ...