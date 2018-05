La fiaba nera di Matteo Garrone | una clip esclusiva di Dogman

vanityfair

(Di giovedì 10 maggio 2018) All’inizio il film doveva chiamarsi L’amico dell’uomo. E l’inizio era ben dodici anni fa. Poiha lasciato perdere, per poi riprendere, il progetto di un film ispirato al «canaro» della Magliana, il mite tosacani che, nel febbraio 1988, ha torturato per ore e poi ucciso un ex pugile due volte più grosso di lui. Raccontato anche nel libro di Vincenzo Cerami Fattacci, il caso del «canaro» è un simbolo di orrore truculento e incomprensibile. Il protagonista, Pietro De Negri, è stato condannato a 24 anni di carcere e ne ha scontati 16, rilasciato per buona condotta.non lo ha mai incontrato, né lo ha mai voluto incontrare. Il film, che adesso si chiamae che passerà in concorso a Cannes per poi uscire in sala il 17 maggio, è solo ispirato al fatto di cronaca. «Lontanamente, molto lontanamente», sottolinea il regista. Davvero? «Ho avuto un rapporto ...