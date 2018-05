La dieta della dopamina | dello chef stellato Tom Kerridge | usa questi 6 cibi che fanno la

Pane - olio e pomodoro : superfood della dieta mediterranea : Riscoprire Pane olio e pomodoro significa riconoscere la loro importanza non soltanto nel piatto, ma anche nella nostra economia. Purtroppo, diamo per scontati tre 'tesori' nutrizionali che il mondo ...

dieta - lo studio che aiuta a eliminare la pancetta : ecco come attivare i neuroni della sazietà : L'appetito alla vista di certi cibi non è solo segno che siete dei golosi, ma anche colpa di certi neuroni nel cervello che si attivano in presenza di alcuni particolari cibi e che dovrebbero far scattare il segnale di sazietà. Lo studio dell'Università di Warwik, in Gran Bretagna, ha dimostrato com

Pane olio e pomodoro - incontro tra 'basic' della dieta mediterranea : Pane olio e pomodoro: un insieme semplice e perfetto che è di scena anche a Cibus , il Salone internazionale dell'Alimentazione di Parma. Lì gli industriali del pomodoro e quelli dell'olio d'oliva, ...

dieta della papaya per dimagrire : frutto brucia grassi : La Dieta della papaya è semplice e restrittiva. Prevede il consumo di almeno 8 porzioni di papaya al giorno. Può far dimagrire di un chilo in 3 giorni

Tutti i benefici della dieta vegetariana : Mai sottovalutare i benefici della dieta vegetariana: è questo il monito lanciato dagli esperti dell’Harvard Medical School. In occasione dell'ultima ricerca gli studiosi hanno spiegato come questo stile alimentare, spesso...

dieta della mela per dimagrire : stimola digestione : La Dieta della mela è molto restrittiva. Si mangiano solo mele in un giorno per depurare l'organismo dopo un'abbuffata. Ecco il menù.

Perde 70 chili con la dieta della dopamina. Chef stellato presenta il suo "ricettario della felicità" : Tom Kerridge è inglese, fa lo Chef e guida il pub stellato The Hand and Flowers, ma negli ultimi giorni sta facendo notizia per un'altra ragione: dopo aver raggiunto soglia 190 chili, ha deciso di dire basta a mangiate notturne ed alcolici, cambiando radicalmente il suo stile di vita grazie alla dieta della della dopamina, l'ormone della felicità. Seguendo questo regime alimentare, Kerridge ha perso ben 70 chilogrammi in appena tre ...

