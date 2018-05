La causa dei capelli bianchi? Potrebbero essere le infezioni

I Joy-Con di Switch violano dei brevetti? Gamevice fa causa a Nintendo : Le compagnie che fanno causa a vari colossi dell'elettronica non sono di certo una novità e anche Nintendo ha avuto la propria dose di contenziosi da sbrogliare attraverso avvocati e processi vari. Proprio la grande N si trova ancora una volta invischiata in una questione di brevetti e presunte violazioni.In questo caso, come riporta Polygon, il motivo del contenzioso sono i Joy-Con, i particolari controller rimovibili di Switch il cui design ...

Nuove regole sulle emissioni dei veicoli - la California fa causa a Donald Trump : Una coalizione di 18 Stati guidati dalla California ha intentato causa all'amministrazione Trump contro l'allentamento dei vincoli sulle emissioni dei mezzi di trasporto. I promotori della causa ...

Una causa legale e possibile tegola in arrivo per Microsoft? Sea of Thieves - Crackdown - Halo e altri infrangerebbero dei brevetti : Halo 5, Sea of Thieves, la serie di Crackdown, i Forza Motorsport ma anche PlayerUnknown's Battlegrounds infrangerebbero dei brevetti presentati da Infernal Technologies e Terminal Reality. Proprio per questo motivo Microsoft si trova di fronte a una causa legale che potrebbe rivelarsi una magagna da non sottovalutare per il colosso ma anche risolversi, come spesso accade, in un nulla di fatto.Microsoft è stata accusata di "violazione ...

Questo medico sente davvero il dolore dei pazienti - a causa di una rara condizione : Joel Salinas è un medico americano molto particolare: può sentire davvero il dolore dei pazienti sulla sua pelle. A dargli questa 'capacità' sarebbe una rara condizione chiamata sinestesia del tocco a specchio tattile, per cui ogni volta che vede qualcuno provare dolore, il suo cervello ricrea quelle sensazioni nel suo corpo, tanto da provare male.A raccontare il suo caso è la Bbc. Nel suo 'mondo' fin da piccolo, la ...

Allarme alcol estremo - prima causa di morte dei giovani : Quando in una classe si chiede "quanti di voi bevono" nessuno degli studenti alza la mano, ma quando si chiede "chi di voi conosce un coetaneo che beve" quasi tutti annuiscono. È questo un semplice esempio per...

Ciclone sulle isole Fiji : vicina una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme a causa dei cambiamenti climatici : Le isole Fiji stanno entrano in una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme, secondo quanto dichiarato dal leader della nazione insulare del Pacifico dopo le inondazioni causate da un Ciclone che ha ucciso almeno 4 persone. Il Ciclone Josie ha colpito le Fiji nei giorni scorsi e, anche se la nazione di circa 1 milione di abitanti ha evitato di essere colpita direttamente dai venti, forti piogge e inondazioni hanno causato ...

Shiller avverte : rischio di recessione a causa dei dazi Usa : ... paradossalmente potrebbe invece essere più pericolosa l'accesa retorica commerciale da entrambe le parti la quale potrebbe effettivamente mandare l'economia americana in recessione. In altre parole ...

Quando la tubercolosi causava il panico dei vampiri : Dove c'è un'epidemia, inevitabilmente nascono leggende per affrontarla. Ecco la storia della malattia per la Giornata mondiale contro la tubercolosi

Quando la tubercolosi causava il panico dei vampiri : 1896, una vignetta sul Boston Daily Globe deride la superstizione dei vampiri tra gli abitanti del Rhode Island Il 24 marzo 1882 il dottor Robert Koch rivelava ai colleghi le prove inconfutabili che la tubercolosi non era una malattia ereditaria. Lo scienziato, applicando quelli che poi sarebbero diventati i suoi postulati, aveva isolato la vera causa: il batterio Mycobacterium tuberculosis. Dalla data di quell’evento deriva la ricorrenza ...

Elettrosmog - Codacons : “Ripetitori e cellulari causano il cancro - a rischio la salute dei cittadini” : “Cronaca Milano e Nazionale: l’Istituto Ramazzini di Bologna – spiega in una nota il Codacons – ha concluso la ricerca relativa all’esposizione umana alle radiazioni a radiofrequenze prodotte da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile. I risultati sono sconcertanti. Sono stati rilevati aumenti statistici significativi nell’incidenza di shwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, ...

Scoperta la causa dei terremoti a Ischia : La causa del terremoto di magnitudo 4 che ha colpito Ischia il 21 agosto 2017, e degli altri eventi sismici avvenuti sull'isola, è da attribuire all'abbassamento...

Compravendita senatori - indagine della Corte dei Conti sul danno erariale causato da Berlusconi all’Italia : Il “privato corruttore” Silvio Berlusconi – come lo ha definito la sentenza di appello che ha sancito la prescrizione del reato – rischia di dover risarcire di tasca propria lo Stato per il “danno di immagine” e gli effetti sullo spread. Lo scrivono Il Tempo e il sito di Repubblica, dando conto di un’indagine della Corte dei Conti del Lazio sui 3 milioni di euro versati nel 2006 dall’ex premier al ...

Isola dei Famosi : Bax Biaggi rifiuta l'invito in studio a causa di Bianca Atzei - : ... della musica e dello sport. Sembrerebbe inoltre, secondo quanto pubblicato dal giornale Diva e Donna, che Max Biaggi si sia ritrovato a dover ufficialmente rifiutare l'invio in studio all'interno ...

Cavalcavia a rischio a causa dei trasporti eccezionali : come evitare i crolli? Live : Milena Gabanelli e Rita Querzè discutono dei risultati dell’ultima inchiesta sulla sicurezza dei viadotti