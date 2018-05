La casa d' oro del boss del narcotraffico

Parco Verde - bagni in stile Gomorra Oro e kitsch nella casa del ras : Lo stile è quello della villa dei Savastano, con stoffe e ori a rendere pomposo il design di mobili e pareti. La location non è il set di Gomorra. Qui la finzione cinematografica cede...

Perde il lavoro e la casa - Alessandro ora vive in auto con i tre figli : "Aiutateci - hanno fame" : Vivono tutti insieme in una macchina, aiutati come possibile dalla gente della zona, sperando di trovare presto un nuovo lavoro grazie al quale riuscire a risalire la china. E' la storia di Alessandro R., della sua compagna...

I casamonica? Se avessi paura di loro - non potrei più uscire di casa. E non posso lasciarli vincere : Non ha avuto alcuna paura Laura (nome di fantasia), la 42enne romana che a Pasqua ha fronteggiato due esponenti del clan Di Silvio-Casamonica. Intervistata dal Corriere della Sera, la 42enne del quartiere Romanina ha spiegato:"Se avessi paura di loro, non potrei più uscire di casa. E non posso lasciarli vincere"--Una battaglia da combattere in ogni piccolo gesto quotidiano. Laura quel giorno era solo andata a prendere un caffè al vicino Roxy Bar ...

Come in “Gomorra” - statue e armi d’oro nella casa del pusher a Catania : Come in “Gomorra”, statue e armi d’oro nella casa del pusher a Catania Il blitz della polizia nell’abitazione di Alberto Bassetta, coinvolto in un traffico di stupefacenti, ha portato a 5 arresti Continua a leggere

“Aiutateci…”. Gf : l’appello accorato dei concorrenti. Nella casa l’aria si taglia con il coltello - ma qualcosa scuote profondamente i gieffini e la loro richiesta è drammatica : Al Grande fratello si affilano i coltelli. In questo momento in nomination ci sono Luigi Mario Favoloso, Alberto Mezzetti, Simone Coccia Colaiuta e Aida Nizar. Visto che qualcuno di loro potrebbe uscire, Lucia Bramieri ha chiesto loro di fare un discorso. I primi tre hanno accettato di prendere la parola, ma la spagnola, al contrario, ha preferito non dire nulla. Subito dopo questo momento conviviale, il gruppo ha fatto un appello agli ...

Grande Fratello - dalla casa il clamoroso attacco a Barbara D'Urso : 'Non ci vado mica da lei a...'. Chi scherza col fuoco : Lucia Bramieri fa polemica anche con chi è fuori dalla casa del Grande Fratello e attacca direttamente due opinioniste dei programmi di Barbara D'Urso . La concorrente del reality ha infatti ...

Roma - l’ultimo orrore dei casamonica : il barista non li serve per primi - loro picchiano e frustano una cliente disabile : Un’esibizione di forza mafiosa, una violenza brutale per intimidire chi non ha rispettato la loro volontà, anche quando questo significa servirli per primi senza farli aspettare. Perché “qui comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo”, parola dei Casamonica. Qui è un bar della periferia sud-est di Roma, roccaforte del clan sinto che da anni spadroneggia tra Cinecittà e Tor Bella Monaca e fa soldi con usura e ...

“Un incontro travolgente”. Gf : l’amore trionfa. I due inquilini di nascosto da tutti si lasciano andare e tra loro scoppia una passione unica. Le immagini hanno già fatto il giro della rete - ma in casa nessuno sa niente : Love is in the air contava qualche decennio fa Sandy Marton, ma mai ritornello fu più attuale nella casa del grande Fratello. Tra dissapori, litigate, esplosioni e quant’altro nella casa nasce anche l’amore. Dopo giorni di occhiate languide e parole dolci, la passione ha preso il sopravvento tra Matteo e Alessia del Grande Fratello. Insomma una boccata d’aria per il format che stava un po’ soffrendo degli ultimi ...

Della casa : Ci attaccano per difendere i loro interessi : Della Casa: Ci attaccano per difendere i loro interessi – Riceviamo dalla presidente del IV Municipio Roberta Della Casa la seguente nota che volentieri pubblichiamo. “Quando sussiste una forte attenzione mediatica e politica nei confronti di un amministratore non è solo dovere di cronaca o critica di una gestione ma spesso è una manifestazione utile a denigrare un personaggio per lederne la credibilità o la rabbia di qualcuno che ...

Paganese-Catanzaro - i convocati in casa giallorossa : Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Giuseppe Pancaro ha convocato per la partita Paganese-Catanzaro di domani 20 calciatori: PORTIERI: Nordi, Marcantognini; DIFENSORI: De Giorgi, De Pace,...

Crozza è Mauro Corona - consigli per bere bene e non confondere il cane con la serratura di casa : Lo scrittore Mauro Corona torna sul palco di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, e lancia un messaggio ai giovani: “Non vi fate omologare dai brand, dalle mode. Coltivate la vostra unicità, personalizzateli con i vostri odori i vestiti… non con le firme! La stratificazione delle secrezioni, mese dopo mese, anno dopo anno, rende il vostro jeans unico al mondo!” Live streaming, episodi completi e clip ...

“Non ci piaci perché nera” - perde lavoro in casa riposo nelle Marche : “Non ci piaci perché nera”, perde lavoro in casa riposo nelle Marche Quarantenne, di origine senegalese, residente da 15 anni aSenigallia, di veder sfumata la conferma del contratto perché il colore della sua pelle “infastidisce gli ospiti” Continua a leggere

