La camorra alle feste dei calciatori del Napoli Voglio un video di auguri a mio

(Di giovedì 10 maggio 2018) La sua discoteca era diventata un'autentica miniera d'oro al punto che un amico al telefono lo gratifica: "Mi han detto che sei diventato il discotecaro più importante di". Lui stesso in un'altra intercettazione rivela il volume d'affari: "Io incasso 130...140.000 mila euro ogni tre giorni". Si tratta di Gabriele Esposito, proprietario di una catena di negozi di giocattoli, in rapporti con esponenti del clan Contini e imparentato con la cosca dei Sarno, attiva in piazza Mercato. L'imprenditore già condannato per associazione camorristica e ora di nuovo indagato è finito in carcere con i suoi due fratelli Giuseppe e Francesco, accusati di intestazione fittizia di beni aggravata dfinalità mafiose Esposito - insieme con due fratelli, Giuseppe e Francesco - è stato arrestato in un'operazione antidella Dia. Eppure di quella discoteca, il ...