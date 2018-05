La cagnolina muore | 14enne si toglie la vita

La sua cagnolina muore : 14enne non regge al dolore e si impicca nella sua cameretta : La sua cagnolina muore: 14enne non regge al dolore e si impicca nella sua cameretta Seb è stato trovato impiccato nella sua camera da letto, a Creech St Michael, Regno Unito, una settimana dopo la morte della sua Tilly. La cagnolina era arrivata quando il ragazzino aveva quattro anni. In pratica non era mai vissuto […] L'articolo La sua cagnolina muore: 14enne non regge al dolore e si impicca nella sua cameretta proviene da NewsGo.