Kim | summit con Trump storico passo per penisola

Il summit con il presidente Donald Trump porterà positivi sviluppi rispetto alle recenti tensioni. Lo avrebbe affermato il leader NordCoreano Kim Jong-un incontrando mercoledì a Pyongyang il ...

Il summit con il presidente Trump porterà positivi sviluppi rispetto alle recenti tensioni: lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un incontrando ieri a Pyongyang il segretario di Stato americano Mike Pompeo. "Sarà uno storico summit per un eccellente primo passo verso lo sviluppo positivo degli scenari nella penisola coreana e la costruzione di di buon futuro",ha affermato Kim nel resoconto della Kcna.

Corea del Nord rilascia tre prigionieri americani: la soddisfazione di Trump - verso il summit con Kim Jong-un 'Tutti lo pensano - ha aggiunto - ma io non lo direi mai, perché l'unico premio che voglio è una vittoria per il mondo'.

La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo «farà in pubblico», attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudCoreani

Ma già ieri - in conferenza stampa con Angela Merkel che pure ha riconosciuto come la politica di Trump sulle sanzioni in particolare abbia 'aperto nuove possibilità' - ha messo bene in chiaro che se ...

Sarebbero Singapore e la Mongolia le due opzioni per la sede del Summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

I media di stato nordcoreani citano oggi l'obiettivo della "completa denuclearizzazione" all'indomani dello "storico vertice" tra Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae In. "La Corea del Nord e del Sud afferma l'obiettivo comune di realizzare una penisola coreana libera dal nucleare attraverso una completa denuclearizzazione"

Segue l'agenda politica, ascolta i briefing dei servizi, e gestisce gli eventi pubblici, occupandosi degli itinerari e delle necessità logistiche. Vicedirettore del'ufficio propaganda dal 2014

La sorella di Kim unica donna al summit Protagonista del disgelo fra le due Coree in occasione delle Olimpiadi, la sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, è stata oggi l'unica donna a partecipare allo storico summit di Panmunjon. Kim Yo Jong sedeva accanto al fratello, prendendo diligentemente nota di quanto veniva detto e non sembra essere intervenuta nei colloqui.

Storico summit tra le Coree, Kim a Moon: "Basta missili, dormirai sereno" Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano