Kim Jong-un entusiasta di incontrare Donald Trump

Corea del Nord rilascia tre prigionieri americani : la soddisfazione di Trump - verso il summit con Kim Jong-un : 'Tutti lo pensano - ha aggiunto - ma io non lo direi mai, perché l'unico premio che voglio è una vittoria per il mondo'.

La Nord Corea libera tre prigionieri americani in vista dell’incontro Trump-Kim Jong-un : I tre prigionieri americani in Corea del Nord stanno tornando a casa. Lo annuncia Donald Trump su Twitter. «Sono lieto di informare che il segretario di Stato Mike Pompeo sta rientrando dalla Corea del Nord con tre persone che tutti vogliono rivedere. Sembrano in buona salute», twitta Trump....

Corea del Nord : il pranzo tra ceramiche e fiori - sull’aereo privato. Le immagini inedite della visita di Kim Jong-un in Cina : Seconda volta del presidente NordCoreano in Cina: in limousine e poi immortalato a bordo del suo aereo privato. L’incontro nella città di Dalian

L'Air Force One di Kim Jong-un è un Ilyshuin di era sovietica : «Il» sta per Ilyushin, quando lo Il-62 entrò in servizio, nel 1963, era il più grande jet del mondo. È uscito di produzione nel 1995. Quello a disposizione di Kim è stato modificato e ammodernato tra ...

Pompeo vola da Kim Jong-un : tornerà a casa coi tre prigionieri americani : Il presidente cinese ha avuto un ruolo fondamentale nella nuova politica intrapresa da Kim. E non è un caso che questa visita inaspettata in territorio cinese sia arrivata poco prima dello sbarco del ...

Kim Jong-un libera tre prigionieri americani : Un gesto di pace fatto dalla Corea del Nord. Il regime ha liberato tre prigionieri americani e li ha consegnati

Xi Jinping-Kim Jong-Un - incontro pace a Dalian/ Vertice Cina-Nord Corea : “nucleare inutile senza minacce Usa” : Kim Jong-Un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: Vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:03:00 GMT)

Kim Jong-un e Xi Jinping si sono incontrati di nuovo - questa volta nella città cinese di Dalian : Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping nella città di Dalian, nella Cina orientale, vicino al confine con la Corea del Nord. Secondo la televisione di stato cinese CCTV, Kim è arrivato a Dalian lunedì The post Kim Jong-un e Xi Jinping si sono incontrati di nuovo, questa volta nella città cinese di Dalian appeared first on Il Post.

Singapore. Donald Trump e Kim Jong-un si incontreranno a metà giugno : E’ ufficiale. Ci sarà il tanto atteso incontro tra il presidente americano Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un.

I giornalisti sudcoreani hanno rivelato il segreto delle scarpe di Kim Jong-un - : Nonostante l'importanza dell'incontro per entrambi i paesi politicamente, lo staff di diversi media sudcoreani si è preoccupato della comparsa del leader della Corea del Nord. hanno studiato le foto ...