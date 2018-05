KENYA | CROLLA UNA DIGA | ALMENO 47 MORTI Ultime notizie | “Case spazzate via mentre la

Forte maltempo - crolla diga in KENYA : il bilancio delle vittime sale a 32 : È salito ad almeno almeno 32 morti il bilancio delle vittime del crollo di una diga in Kenya: il cedimento sarebbe stato provocato dalle piogge torrenziali che hanno colpito la zona dopo una lunga siccità. L’acqua ha travolto alcune delle vittime spazzandole via mentre dormivano nelle loro case. “Le squadre di ricerca e soccorso sono al lavoro, abbiamo recuperato 32 corpi ma ci sono molti dispersi“, ha spiegato un portavoce ...