Kenya | cede diga per forti piogge | almeno 20 morti

Forti piogge in Kenya : cede diga - almeno 20 morti : A causa delle piogge torrenziali, una diga ha ceduto in Kenya, provocando “enormi distruzioni” e almeno 20 morti, secondo quanto reso noto dalle autorità locali e riportato dalla BBC. L’incidente si è verificato a Solai, a 190 km a nord-ovest della capitale Nairobi. Si teme che molte persone siano rimaste intrappolate nel fango. La Croce Rossa ha riferito di aver tratto in salvo 39 persone. L'articolo Forti piogge in Kenya: ...