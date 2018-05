Karate | Europei 2018 | COLOSSALE Michele Martina! Finale pazzesca nei -84 kg | succede di

Karate - Europei 2018 : Italia - che partenza! Viviana Bottaro in finale per l’oro nel kata! Mattia Busato si gioca il bronzo! : L’Italia apre subito alla grande gli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Gli azzurri non hanno deluso le aspettative nel kata individuale, con Viviana Bottaro che vola in finale per l’oro, mentre Mattia Busato si giocherà il bronzo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il cammino dei due Italiani. Partiamo da Viviana Bottaro che ancora una volta si conferma una stella assoluta del Karate azzurro e approda per ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - l’Italia punta su Luigi Busà e Sara Cardin per le medaglie. Busato e Bottaro in semifinale nel Kata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Si parte subito col botto nel torneo che oggi, giovedì 10 maggio, propone le eliminatorie di tutte le categorie di peso individuali del Kata e del kumite. Un’autentica scorpacciata di gare, in cui tutti gli atleti saliranno sul tatami per testare il proprio LIVEllo di competitività e dare la caccia alla finale, in programma ...

Karate - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 10 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Oggi (giovedì 10 maggio) si apriranno a Novi Sad (Serbia) gli Europei di Karate. La prima giornata di gare sarà subito fondamentale per i destini degli atleti, visto che si svolgeranno le eliminatorie e i ripescaggi di tutte le categorie individuali. Si inizierà con il kata, dove Viviana Bottaro e Mattia Busato tenteranno di strappare il pass per le finali, per confermarsi nuovamente sul podio. Si passerà poi al kumite, dove l’Italia potrà ...

Karate - Europei 2018 : le autorità serbe impediscono la partecipazione di atleti kosovari! : Gli Europei 2018 di Karate si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) da giovedì 10 a domenica 13 maggio. Le autorità serbe, però, hanno impedito l’ingresso nel Paese alla delegazione di atleti kosovari che doveva partecipare alla rassegna continentale. L’Ufficio governativo serbo per il Kosovo ha riferito che il provvedimento restrittivo è stato adottato perché alcuni atleti mostravano bandiere riportanti il “falso stato del ...

Karate - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Sara Cardin e Luigi Busà pronti a confermarsi - azzurri da podio nel kata : L’Italia punta a confermarsi ai vertici agli Europei 2018 di Karate, che si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) da giovedì 10 a domenica 13 maggio. Lo scorso anno il Bel Paese conquistò otto medaglie (tre ori, tre argenti e due bronzi), chiudendo al secondo posto nel medagliere complessivo, alle spalle dei padroni di casa della Turchia. La formazione azzurra sarà molto competitiva anche in questa edizione e l’obiettivo sarà quello di provare a ...

Karate - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Sara Cardin e Luigi Busà le punte : Una squadra italiana nutrita e compatta si presenterà a Novi Sad (Serbia) per andare a caccia delle medaglie agli Europei 2018 di Karate, in programma tra giovedì 10 e domenica 13 maggio. Luigi Busà e Sara Cardin Saranno ancora una volta i principali rappresentati di una compagine decisamente competitiva praticamente in tutte le categorie del kumite e pronta a prendersi la scena anche nel kata, oltre che nelle prove a squadre. Viviana Bottaro e ...

Karate - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Sarà possibile seguire le finali in diretta streaming gratuita sul sito Karateworld.tv , previa registrazione, , mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutto l'evento. Di ...

Karate - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Da giovedì 10 a domenica 13 maggio si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) gli Europei di Karate. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti della stagione con oltre 500 atleti che si sfideranno per conquistare il titolo continentale. La location di questo evento sarà lo Sports and Business Centre Vojvodina di Novi Sad, impianto all’avanguardia che vedrà i portacolori di 52 nazioni competere in 16 differenti categorie. L’Italia lo scorso anno ...

Karate - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da giovedì 10 a domenica 13 maggio si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) gli Europei di Karate. Lo Sports and Business Centre Vojvodina ospiterà i migliori atleti del vecchio continente, che si sfideranno per conquistare il successo in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. L’Italia lo scorso anno chiuse al secondo posto nel medagliere, con otto medaglie (tre ori, tre argenti e due bronzi). Ci aspettiamo quindi di vedere gli azzurri ...