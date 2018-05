Juventus-Milan 4-0 | lite Allegri-Sconcerti | “Ogni volta che parlate fate delle domande…”

Ascolti straordinari per Juventus-Milan : sfiorato il 40% di share : Risultato straordinario per Rai Uno, che con il 39,2% di share si è aggiudicata la prima serata grazie alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. L'articolo Ascolti straordinari per Juventus-Milan: sfiorato il 40% di share è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti TV | Mercoledì 9 maggio 2018. Oltre 10 mln di telespettatori per la finale di Coppa Italia Juventus – Milan (39.2%) : Juventus - Milan Su Rai1 la finale di Coppa Italia Juventus – Milan ha conquistato 10.583.000 spettatori pari al 39.2% di share. Su Canale 5 Tutte contro Lui ha raccolto davanti al video 2.305.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Quel mostro di suocera ha interessato 1.582.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 La Mummia – La tomba dell’Imperatore dragone ha intrattenuto 1.064.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 ...

Allegri/ Juventus Milan : anno straordinario. Nulla è scontato - abbiamo fatto la storia (finale Coppa Italia) : Allegri analizza Juventus Milan: anno straordinario. Nulla è scontato, abbiamo fatto la storia. La gioia del tecnico della Juventus dopo la finale di Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:59:00 GMT)

Gattuso/ Juventus Milan : errori di gioventù. Non abbiamo perso per Donnarumma (finale Coppa Italia) : Gattuso analizza Juventus Milan: errori di gioventù, non abbiamo perso per Donnarumma. Le parole dell'allenatore del Milan dopo la finale di Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:47:00 GMT)

Juventus-Milan - le pagelle : Benatia da favola - per Donnarumma una gaffe tira l'altra : JUVENTUS BUFFON 6,5 - Para una conclusione di Suso, si accende quando respinge su Locatelli e Borini. È la sua prima finale di Coppa: chiude con un sorriso.

La Juventus batte il Milan e vince la Coppa Italia. Il match finisce 4-0 | : Allegri a sorpresa tiene Higuain in panchina, davanti Douglas Costa, Mandzukic e Dybala. Gattuso schiera Locatelli

Juventus-Milan 4-0 - le voci dagli spogliatoi. Allegri : "Scritta la storia" : Le parole dei protagonisti della finale di Coppa Italia Poker bianconero al Milan - di FRANCESCO BOCCHINI Rivivi la diretta

Video Gol Juventus – Milan 4 – 0 - Highlights e Tabellino Finale Coppa Italia 9-05-18 : Risultato Finale Juventus – Milan 4 – 0: Cronaca e Video Gol Benatia, Costa, Kalinic, Finale Coppa Italia 9 Maggio 2018 La Juventus batte il Milan per 4-0 e si aggiudica la per la tredicesima volta la Coppa Italia. Nelle scelte iniziali, Allegri stravolge tutto, inserendo Cuadrado come terzino e escludendo Higuain. Gattuso invece preferisce Cutrone al posto di Kalinic. Nel primo tempo regna il perfetto equilibrio; i rossoneri ...

Coppa Italia - la Juventus serve il poker al Milan : Il Milan di Gennaro Gattuso dura solo un tempo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri escono per l'ennesima volta vincitori e si portano a casa la quarta Coppa Italia di fila, la tredicesima della loro storia, spazzando via i rossoneri con un secco e netto 4-0, con tutte le reti siglate nella ripresa. La doppietta di Benatia, la rete di Douglas Costa e l'autorete di Kalinic hanno mandato la Juventus in Paradiso e il Diavolo ...

Juventus-Milan 4-0 : Allegri schiaccia Gattuso - trofeo ai bianconeri per il 4° anno di fila : LA CRONACA LE FORMAZIONI: JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...

Pagelle/ Juventus-Milan (4-0) : i voti della partita (finale Coppa Italia) : Pagelle Juventus Milan (4-0): i voti della finale di Coppa Italia, partita che si è disputata allo stadio Olimpico di Roma in gara secca. I giudizi a tutti i protagonisti del match(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:25:00 GMT)

Juventus-Milan 4-0 : doppietta Benatia - incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia per i bianconeri : Juventus-Milan 4-0- Finisce 4-0 in favore dei bianconeri la finale di Coppa Italia. Un successo maturato solamente nella ripresa. Primo tempo equilibrato, poi crollo rossonero nella ripresa. doppietta Benatia, poi gol Douglas Costa e autogol Kalinic. Disastroso Donnarumma sul gol di Douglas Costa e sul secondo gol di Benatia. 3 gol in 8 minuti per […] L'articolo Juventus-Milan 4-0: doppietta Benatia, incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia ...