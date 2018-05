Juventus | Allianz Stadium sold out per ultima campionato col Verona

Juventus-Verona : Allianz Stadium esaurito per la festa scudetto : TORINO - Allianz Stadium tutto esaurito per 'l'ultimo, grande abbraccio della stagione ai nostri campioni'. Lo comunica la Juventus sul proprio sito internet all'indomani della vittoria nella finale ...

DIRETTA/ Juventus-Bologna (risultato live 0-1) streaming video e tv : Verdi su rigore gela l'Allianz Stadium! : DIRETTA Juventus Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole sottovalutare i felsinei(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:09:00 GMT)

Biglietti Juventus-Bologna - Serie A (5 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Allianz Stadium : Sabato 5 maggio alle ore 20.45 l’Allianz Stadium sarà teatro dell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A tra la Juventus ed il Bologna. I bianconeri, reduci dal sofferto successo nel Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, hanno portato il loro vantaggio a +4 sul Napoli in vetta alla graduatoria generale, quando mancano tre turni al termine del campionato, approfittando del ko dei partenopei nella trasferta ...

Calcio femminile : la Juventus giocherà in Champions League all’Allianz Stadium nella prossima stagione : Manca ancora l’ufficialità ma sembra orma certo che la Juventus Women disputerà gli incontri casalinghi della prossima Champions League di Calcio femminile all’Allianz Stadium, la ‘dimora‘ dalla squadra maschile. Un sogno che si avvera quello delle ragazze di Rita Guarino, già certe della qualificazione alla massima competizione continentale ed in lizza per lo Scudetto con il Brescia. Ricordiamo che, in caso di arrivo a ...

Biglietti Juventus-Napoli - come acquistare i tickets per la sfida scudetto di domenica 22 aprile all’Allianz Stadium : domenica 22 aprile si deciderà il campionato di Serie A 2017-2018. All’Allianz Stadium di Torino si giocherà l’attesissimo scontro diretto tra Juventus e Napoli. Una sfida scudetto che arriva appena a cinque giornate dal termine, con le due squadre separate da soli 4 punti. I bianconeri sono reduci da 17 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 20 giornate, l’ultimo dei quali arrivato nella trasferta di Crotone che ha rimesso in ...

Juventus irritata per la presenza di tifosi del Napoli all'Allianz Stadium : Ecco perchè, riferisce La Gazzetta dello Sport , la decisione non è andata giù alla Juventus. Da Torino fanno sapere che la mancata applicazione del principio di reciprocità non è piaciuto. Il club ...

Juventus-Sampdoria - sfida all'Allianz Stadium : Torino - Piove sull'Allianz Stadium dove la Samp sfida la Juve ferita ma non certo uccisa dalla delusione di Champions. Giampaolo non doveva sciogliere riserve di sorta visto che la sua formazione l'...

La Juventus torna all'Allianz stadium : arriva la Sampdoria Video : La #Juventus torna a giocare nel campionato di #Serie A, dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions league [Video] ad opera del Real Madrid, nonostante l'ampia vittoria,1-3. Per Buffon e compagni nuovo impegno all'Allianz stadium di Torino, domenica pomeriggio, contro la #Sampdoria: fischio d'inizio alle ore 18. Gli anticipi, sabato, vedranno di fronte Cagliari e Udinese alle 15, Chievo e Torino alle 18, alla stessa ora Genoa-Crotone. Alle ...

Diretta/ Juventus-Real Madrid - risultato live 0-1 - streaming video : Ronaldo gela l'Allianz Stadium - Canale 20 - : Diretta Juventus-Real Madrid, info streaming video e tv: all'Allianz Stadium di Torino è in programma il match valido per i quarti di Champions League

